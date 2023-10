16. doroczne sympozjum NASA poświęcone eksploracji przestrzeni kosmicznej von Brauna skupiające się na postępie w nauce i eksploracji przestrzeni kosmicznej

NASA zaprasza przedstawicieli mediów do udziału w 16. dorocznym sympozjum poświęconym eksploracji kosmosu von Brauna, które odbędzie się od środy do piątku, 25–27 października, na Uniwersytecie Alabama w Huntsville. Tegoroczne hasło brzmi „Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond”, a w sympozjum wystąpią prelegenci z rządu, przemysłu i środowiska akademickiego, którzy omówią najnowsze osiągnięcia, przyszłe możliwości i wyzwania w nauce i eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Wśród uczestników NASA administrator Bill Nelson wygłosi uwagi podczas lunchu z wręczeniem nagród 25 października. Podczas lunchu będzie także dyskusja na temat systemów lądowania ludzi. Media zainteresowane rozmową z Administratorem Nelsonem mogą skontaktować się z Jackie McGuinnessem pod adresem [chroniony e-mailem]. Przedstawiciele mediów zainteresowani uczestnictwem w sympozjum muszą skontaktować się z dyrektorem wykonawczym Amerykańskiego Towarzystwa Astronautycznego Jimem Wayem pod adresem [email chroniony] lub 703-866-0021 w celu uzyskania referencji.

Wydarzenie rozpocznie się przemówieniami otwierającymi wygłoszonymi przez Josepha Pelfreya, pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla w NASA, który będzie także moderował panel Artemis w środę rano. Inni prelegenci z Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla to Shane Canerday, inżynier lotniczy; John Honeycutt, kierownik programu Space Launch Systems; Dayna Ise, zastępca kierownika Biura Nauki i Technologii; Mallory James, inżynier lotniczy; Mary Beth Koelbl, dyrektor Dyrekcji Inżynieryjnej; Jason Turpin, starszy kierownik techniczny firmy Propulsion; oraz Lisa Watson-Morgan, kierownik programu Human Landing System.

Więcej informacji na temat sympozjum i pełny program można znaleźć na stronie astronautical.org/events/vbs.

