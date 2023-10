Oszałamiający widok na obrączkowe zaćmienie Słońca z kosmosu

By

NASA opublikowała spektakularne zdjęcie obrączkowego zaćmienia Słońca, które miało miejsce 14 października 2023 r. Zdjęcie zostało wykonane przez Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) na pokładzie Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), które znajduje się około 1.5 miliona mil stąd z ziemi. Zdjęcie przedstawia cień Księżyca przelatujący nad Ameryką Północną podczas zaćmienia.

Do obrączkowego zaćmienia Słońca dochodzi, gdy Księżyc znajdujący się w największej odległości od Ziemi lub w jej pobliżu wydaje się mniejszy na niebie i nie zakrywa całkowicie tarczy słonecznej. Tworzy to efekt „pierścienia ognia”, w którym krawędzie słońca są widoczne jako świecący czerwonawy pierścień.

Kamera EPIC, jeden z trzech instrumentów na pokładzie DSCOVR, regularnie rejestruje pełnodyskowe obrazy Ziemi. Migawka opublikowana przez NASA została wykonana 11 października o godzinie 58:14 czasu centralnego, podczas szczytu zaćmienia nad środkowym Teksasem. Ogrom cienia pokazuje, że słońce było nadal częściowo zasłonięte na większym obszarze kontynentu.

DSCOVR jest umiejscowiony w punkcie Lagrange’a L1 Ziemia-Słońce, będącym obszarem równowagi grawitacyjnej pomiędzy Ziemią a Słońcem. Ta strategiczna lokalizacja umożliwia DSCOVR dostarczanie kluczowych danych do monitorowania pogody na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej, w tym wczesnego wykrywania burz słonecznych, zanim dotrą one do Ziemi. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba również znajduje się w punkcie Lagrange'a, ale po przeciwnej stronie, w L2.

Chociaż oczekuje się, że następne obrączkowe zaćmienie Słońca nastąpi 21 czerwca 2039 r., całkowite zaćmienie zaplanowano na znacznie wcześniej, bo na 8 kwietnia 2024 r. To wydarzenie przyciemni niebo od Teksasu po Maine w Stanach Zjednoczonych.

Źródła:

– NASA

– Głębokie Kosmiczne Obserwatorium Klimatu (DSCOVR)

– Ziemia, polichromatyczna kamera obrazowa (EPIC)