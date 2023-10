Komunikacja laserowa NASA rewolucjonizuje transmisję danych w przestrzeni kosmicznej

NASA rewolucjonizuje możliwości transmisji danych w kosmosie dzięki swojej przełomowej technologii komunikacji laserowej. Wraz ze zbliżającym się wystrzeleniem ładunku ILLUMA-T na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w listopadzie potencjał szybszej i bardziej wydajnej komunikacji między ISS a Ziemią jest w zasięgu ręki.

Tradycyjnie ISS do transmisji danych wykorzystywała satelity przekaźnikowe pracujące w częstotliwości radiowej. Jednakże wprowadzenie komunikacji laserowej w misjach takich jak ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) zmieni sposób przesyłania danych z kosmosu.

Komunikacja laserowa wykorzystuje niewidzialne światło podczerwone, aby umożliwić wyższą szybkość transmisji danych, umożliwiając statkom kosmicznym przesyłanie większych ilości danych z powrotem na Ziemię w ramach jednej transmisji. Ta przełomowa technologia przynosi korzyści badaczom pracującym na ISS, ponieważ zapewnia szybszy transfer danych i zwiększa możliwość wysyłania znacznych ilości danych.

Zarządzany przez program NASA ds. komunikacji kosmicznej i nawigacji, ILLUMA-T zademonstruje dwukierunkowy przekaźnik komunikacji laserowej po zainstalowaniu na ISS. Wyposażony w teleskop i gimbal moduł optyczny ILLUMA-T śledzi demonstrację przekaźnika komunikacji laserowej (LCRD) na orbicie geosynchronicznej. Pomimo rozmiarów kuchenki mikrofalowej, ten kompaktowy ładunek odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu możliwości komunikacji kosmicznej.

Po zainstalowaniu na ISS ILLUMA-T będzie przesyłać dane z imponującą szybkością 1.2 gigabita na sekundę do LCRD. Stamtąd dane będą przesyłane do optycznych stacji naziemnych w Kalifornii lub na Hawajach. Stacje naziemne przekażą następnie dane do Centrum Operacji Misji LCRD, a następnie do zespołów operacji naziemnych ILLUMA-T w Centrum Lotów Kosmicznych Goddard NASA w Maryland w celu oceny jakości.

Współpraca między ILLUMA-T i LCRD może zrewolucjonizować możliwości komunikacji kosmicznej. NASA przewiduje integrację komunikacji laserowej w swoich kosmicznych sieciach komunikacyjnych, co przyniesie korzyści zarówno eksploracji bliskiej Ziemi, jak i eksploracji głębokiego kosmosu. Dzięki tej technologii badacze i entuzjaści kosmosu mogą spodziewać się szybszej, wydajniejszej i kompleksowej transmisji danych między ISS a Ziemią.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest ILLUMA-T?

ILLUMA-T oznacza zintegrowaną demonstrację przekaźnika komunikacji laserowej na niskiej orbicie okołoziemskiej, modem użytkownika i terminal wzmacniacza. Jest to ładunek opracowany przez NASA w celu pokazania potencjału komunikacji laserowej w zwiększaniu możliwości transmisji danych w przestrzeni kosmicznej.

2. Jak działa technologia komunikacji laserowej?

Komunikacja laserowa wykorzystuje niewidzialne światło podczerwone, aby umożliwić wyższą szybkość transmisji danych, umożliwiając przesyłanie większych ilości danych z powrotem na Ziemię w ramach jednej transmisji. Technologia ta zapewnia szybszą i wydajniejszą komunikację pomiędzy misjami kosmicznymi, takimi jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), a Ziemią.

3. Jakie są zalety komunikacji laserowej?

Komunikacja laserowa zapewnia szybszy transfer danych i możliwość przesłania większej ilości danych z powrotem na Ziemię. Przynosi to korzyści badaczom i misjom eksploracji kosmosu, ponieważ zwiększa możliwości transmisji danych i umożliwia bardziej wszechstronną analizę danych zebranych w przestrzeni kosmicznej.

4. W jaki sposób ILLUMA-T poprawi możliwości komunikacji kosmicznej?

Po zainstalowaniu na ISS ILLUMA-T zademonstruje dwukierunkowy przekaźnik komunikacji laserowej. Będzie przekazywać dane z imponującą szybkością 1.2 gigabita na sekundę do demonstracji przekaźnika komunikacji laserowej (LCRD) na orbicie geosynchronicznej. Celem tej współpracy jest zrewolucjonizowanie możliwości komunikacji kosmicznej i utorowanie drogi do integracji komunikacji laserowej z sieciami komunikacji kosmicznej NASA.