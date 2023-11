Dlaczego ludzie nie odwiedzą Jowisza: zamiast tego odkrywamy Europę

NASA niedawno dała jasno do zrozumienia, że ​​w najbliższym czasie ludzie nie będą podróżować do Jowisza. Największa planeta w naszym Układzie Słonecznym może być fascynującym celem podróży, ale jej skład jako gazowego olbrzyma składającego się wyłącznie z gazu sprawia, że ​​jest to niegościnne środowisko do eksploracji przez człowieka. Ponadto uważa się, że wartość naukowa wysłania ludzi na Jowisza jest przeważona przez potencjalne ryzyko, jakie wiąże się z możliwością dostarczenia cennych obserwacji przez teleskopy kosmiczne i naziemne.

Jeśli więc Jowisz nie jest już brany pod uwagę, dokąd nas to prowadzi? Następną najlepszą opcją jest jeden z 95 księżyców Jowisza: Europa. NASA specjalnie wybrała Europę jako potencjalny cel przyszłych eksploracji. W rzeczywistości planowana jest już misja o nazwie „Europa Clipper”, której wystrzelenie zaplanowano na przyszły rok na pokładzie rakiety SpaceX Falcon Heavy. Misja ta ma na celu zebranie większej ilości danych i spostrzeżeń na temat cech Europy i potencjału bycia siedliskiem życia pozaziemskiego.

Chociaż Europa może nie jest tak duża jak nasz Księżyc, nadal posiada intrygujące cechy. Uważa się, że jest zbudowany głównie ze skał krzemianowych i ma skorupę złożoną z lodu wodnego. Naukowcy spekulują, że pod tą lodową powierzchnią mogą znajdować się rozległe oceany, w których mogą istnieć obce formy życia.

Obecnie NASA koncentruje się na zachęcaniu społeczeństwa do udziału w eksploracji kosmosu. Choć agencja może ostatecznie wysłać astronautów w celu zbadania powierzchni Europy, na razie zaprasza społeczeństwo do wygrawerowania swojego nazwiska na satelicie Europa. Inicjatywa ta ma na celu wzbudzenie zaangażowania i emocji wśród entuzjastów kosmosu.

