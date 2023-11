Realia podróży kosmicznych: poza marzeniami Jowisza

By

Niedawny post NASA w mediach społecznościowych kwestionujący możliwość odwiedzenia Jowisza wywołał spore zamieszanie wśród entuzjastów kosmosu. Chociaż agencja kosmiczna szybko przeprosiła za wszelkie urazy, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wyzwań i ograniczeń związanych z podróżami kosmicznymi, które leżą u podstaw jej oświadczenia.

Eksploracja kosmosu zawsze była napędzana przez pragnienie ludzkości poszerzania horyzontów i wypraw na niezbadane terytoria. Jednak te marzenia należy złagodzić naukowym zrozumieniem i realistyczną oceną naszych możliwości technologicznych. Nic dziwnego, że SpaceX Elona Muska, mający ambicje kolonizacji innych planet, jako jedna z pierwszych potępiła komentarze NASA.

Tak naprawdę człowiek nie postawił jeszcze stopy na powierzchni innej planety. Chociaż NASA planuje wysłać astronautów na Marsa w latach 2030. XXI wieku, Jowisz to zupełnie inna historia. Znajdujący się około 385 milionów kilometrów od Ziemi Jowisz stwarza ogromne wyzwania. Jej intensywne promieniowanie byłoby śmiertelne dla ludzi, a w jej gęstej atmosferze brakuje solidnej powierzchni, na której moglibyśmy wylądować.

Jednak księżyc Jowisza, Europa, oferuje promyk nadziei. Naukowcy uważają, że Europa może kryć w sobie potencjał życia drobnoustrojów i w przyszłości służyć jako cel badawczy. Wymagałoby to jednak znacznego postępu w technologii podróży kosmicznych, czego urzeczywistnienie może zająć kilka dziesięcioleci.

W międzyczasie NASA przygotowuje się do misji Europa Clipper, która ma wystartować w 2024 r. Misja ta ma na celu zbadanie lodowej powierzchni Europy i zbadanie jej potencjału astrobiologicznego podczas około 50 bliskich przelotów.

Chociaż marzenie o eksploracji odległych zakątków naszej galaktyki jest czymś naturalnym, niezwykle ważne jest, aby docenić realia naukowe i ograniczenia, które kształtują nasze wysiłki w zakresie eksploracji kosmosu. Przeprosiny NASA przypomniały, że chociaż nigdy nie powinniśmy przestać marzyć, nasze marzenia muszą opierać się na trzeźwym zrozumieniu tego, co jest obecnie możliwe do osiągnięcia.

FAQ

Czy ludzie mogą odwiedzić Jowisza?

Nie, odwiedzenie Jowisza nie jest obecnie możliwe ze względu na jego ogromną odległość od Ziemi, intensywne promieniowanie i brak stałej powierzchni do lądowania.

Na czym polega misja Europa Clipper?

Misja Europa Clipper, której wystrzelenie zaplanowano na październik 2024 r., ma na celu zbadanie Europy, księżyca Jowisza. Przeprowadzi bliskie przeloty obok lodowego księżyca, aby lepiej poznać jego potencjał do utrzymywania życia.

Kiedy ludzie wylądują na Marsie?

NASA planuje wylądować astronautów na Marsie w latach trzydziestych XXI wieku. Mars, będący bliżej Ziemi i mający podobny rozmiar i skład do naszej planety, oferuje bardziej realne warunki do eksploracji przez człowieka w porównaniu do Jowisza.