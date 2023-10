NASA pomyślnie wydrukowała i przetestowała dyszę silnika rakietowego na potrzeby misji w przestrzeni kosmicznej

NASA osiągnęła znaczący kamień milowy w produkcji przyrostowej, pomyślnie drukując 3D i testując nową dyszę silnika rakietowego w ramach projektu RAMFIRE. Projekt RAMFIRE, czyli Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, jest finansowany przez Dyrekcję Misji Technologii Kosmicznych (STMD) NASA. Celem projektu jest udoskonalenie produkcji przyrostowej i opracowanie nowych systemów napędowych na potrzeby przyszłych misji kosmicznych NASA.

We współpracy z twórcą materiałów Elementum 3D inżynierowie NASA z Marshall Space Flight Center stworzyli spawalne aluminium znane jako A6061-RAM2. Ten wariant aluminium posiada niezbędne właściwości żaroodporne do stosowania w silnikach rakietowych. Drukowanie 3D dyszy w postaci pojedynczego elementu pozwala znacznie skrócić czas produkcji w porównaniu do dysz produkowanych tradycyjnie, które mogą wymagać nawet 1,000 indywidualnie połączonych części.

Wydrukowana w 3D dysza RAMFIRE zawiera małe wewnętrzne kanały, które chłodzą dyszę podczas pracy i zapobiegają topnieniu. Jego lekka konstrukcja pozwala na produkcję komponentów o dużej wytrzymałości, umożliwiając misje w głębokim kosmosie, które przenoszą cięższe ładunki. Ma to kluczowe znaczenie dla inicjatywy NASA Moon to Mars, której celem jest ustanowienie długoterminowej obecności człowieka na Księżycu i ostatecznie wysłanie misji załogowych na Marsa.

Dysza RAMFIRE została poddana rygorystycznym testom z użyciem gorącego ognia, obejmującym różne konfiguracje paliwa, we wschodnim obszarze testowym Marshalla. Testy wykazały, że dysza wydrukowana w 3D może skutecznie działać w wymagających środowiskach głębokiego kosmosu i wytrzymywać obciążenia termiczne, strukturalne i ciśnieniowe. Dyszę udostępnia się także zainteresowanym stronom komercyjnym i środowisku akademickim, a firmy z branży lotniczej oceniają nowy stop aluminium i proces drukowania 3D pod kątem różnych zastosowań.

To osiągnięcie NASA pokazuje rosnące wykorzystanie wytwarzania przyrostowego w produkcji komponentów silników rakietowych. Inne firmy, takie jak AMCM i Agile Space Industries, również wykorzystują technologie druku 3D do produkcji komór spalania i kluczowych części rakiet. Te postępy w produkcji przyrostowej mają kluczowe znaczenie dla przyszłości eksploracji kosmosu i rozwoju zaawansowanych systemów napędowych.

