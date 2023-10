Badanie nanonośników ujawnia wysoką częstość występowania przeciwciał przeciwko glikolowi polietylenowemu (PEG) w populacji niemieckiej

By

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Badań nad Polimerami im. Maxa Plancka rzuciło światło na częstość występowania przeciwciał przeciwko glikolowi polietylenowemu (PEG) w populacji niemieckiej. PEG jest powszechnie stosowaną substancją stosowaną w kosmetykach, żywności i medycynie. Obecność przeciwciał przeciwko PEG może znacząco wpłynąć na skuteczność terapii medycznych z wykorzystaniem nanonośników.

Celem badaczy było zbadanie, w jakim stopniu przeciwciała przeciwko PEG są już obecne w społeczeństwie niemieckim i jak mogą one wpłynąć na wykorzystanie nanonośników w leczeniu. Przeciwciała są zwykle wytwarzane przez układ odpornościowy w celu zwalczania infekcji wirusowych. Odkryto jednak, że przeciwciała mogą powstawać także przeciwko PEG, cząsteczce o stosunkowo prostej budowie.

PEG stosowany jest w medycynie jako powłoka ochronna nanocząstek nośników leków, wydłużająca czas ich krążenia w krwiobiegu. Ma to szczególne znaczenie dla rozwoju nanonośników w terapiach nowotworowych. Badanie wykazało jednak, że przeciwciała przeciwko PEG przyczepiają się do pokrytych nanonośników, czyniąc je widocznymi dla układu odpornościowego i utrudniając ich działanie terapeutyczne.

Zespół badawczy zbadał ponad 500 próbek krwi pobranych od pacjentów w 2019 roku. Odkrył, że w 83% próbek wykryto przeciwciała PEG. Co ciekawe, stwierdzono, że stężenie tych przeciwciał jest odwrotnie proporcjonalne do wieku badanych osób, co sugeruje, że na częstość występowania przeciwciał może wpływać niedawny wzrost stosowania PEG i zmiany układu odpornościowego wraz z wiekiem.

Wyniki tego badania mają istotne implikacje dla przyszłych terapii medycznych z wykorzystaniem nanonośników. Naukowcy uważają, że konieczne może być dostosowanie terapii w celu uwzględnienia odpowiedzi układu odpornościowego na przeciwciała PEG. Możliwe modyfikacje mogą obejmować zastąpienie PEG substancjami alternatywnymi lub indywidualizację ilości składnika aktywnego w zależności od stężenia przeciwciał we krwi pacjenta.

Planowane są dalsze badania w celu sprawdzenia, w jaki sposób terapie nanonośnikami można dostosować do pokonania wyzwań, jakie stwarzają przeciwciała przeciwko PEG. Celem jest opracowanie innowacyjnych podejść zapewniających skuteczne dostarczanie leków w terapiach medycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to podkreśla znaczenie zrozumienia częstości występowania i wpływu przeciwciał przeciwko PEG na rozwój nanonośników do terapii medycznych. Stawiając czoła tym wyzwaniom, badacze mogą poprawić skuteczność i bezpieczeństwo terapii opartych na nanonośnikach i potencjalnie zrewolucjonizować wyniki opieki zdrowotnej.

