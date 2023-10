Naukowcy odkrywają, w jaki sposób metale szlachetne Ziemi pozostają blisko powierzchni

By

Naukowcy odkryli powód, dla którego metale szlachetne, takie jak złoto, platyna i pallad, znajdują się w pobliżu powierzchni Ziemi, mimo że ich gęstość sugeruje, że powinny opaść do jądra. Naukowcy odkryli, że metale te zostały uwięzione w na wpół stopionej skale po zderzeniu masywnych skał kosmicznych z Ziemią. Obecność tych metali szlachetnych w pobliżu powierzchni od dawna wprawiała naukowców w zakłopotanie, ale uważa się, że wylądowały one na Ziemi podczas zderzeń z dużymi skałami kosmicznymi wkrótce po powstaniu planety. Jednak zamiast opaść do rdzenia, metale te przeniknęły przez płaszcz i zostały uwięzione w krzepnącej skale, dzięki czemu mogły pozostać blisko powierzchni.

W niedawnym badaniu naukowcy symulowali starożytne uderzenia w wczesną Ziemię, aby zrozumieć, dlaczego te metale szlachetne nie opadły do ​​jądra. Odkryli, że kiedy ogromna skała kosmiczna, potencjalnie wielkości Księżyca, zderzyła się z Ziemią, utworzył ocean stopionej magmy, który przedostał się przez płaszcz. Poniżej tego oceanu magmy znajdował się obszar na wpół stopionej, na wpół stałej skały. Metale z impaktora stopniowo przenikały ten na wpół stopiony obszar, mieszając się z płaszczem. Zamiast opadać bezpośrednio do rdzenia, wypełniony metalem płaszcz zestalił się, zatrzymując po drodze fragmenty metalu.

Przez miliardy lat ubijanie i konwekcja w płaszczu zbliżyły te metale do skorupy, czyniąc je dostępnymi dla operacji wydobywczych. Odkrycie to rzuca światło na pochodzenie i obfitość metali szlachetnych na Ziemi, wyjaśniając, w jaki sposób znalazły się one blisko powierzchni. Ponadto możliwe jest, że te bogate w metale obszary płaszcza mogą być nadal widoczne na zdjęciach sejsmicznych wnętrza Ziemi.

Dalsze badania mogłyby obejmować symulację podobnych wpływów na inne planety ziemskie, takie jak Mars czy Wenus, aby zrozumieć, jak proces ten będzie przebiegał w różnych światach. Badanie to dostarcza cennych informacji na temat procesów geologicznych, które ukształtowały naszą planetę i rozmieszczenia metali szlachetnych.

