Wysokoenergetyczne elektrony z ziemskiego ogona magnetycznego mogą tworzyć wodę na Księżycu

Naukowcy odkryli, że wysokoenergetyczne elektrony znajdujące się w plazmie otaczającej Ziemię tworzą wodę na Księżycu. To nowe odkrycie może dostarczyć cennych informacji na temat rozmieszczenia wody na powierzchni Księżyca, szczególnie w trwale zacienionych obszarach, do których nigdy nie dociera światło słoneczne. Zrozumienie rozmieszczenia wody na Księżycu ma kluczowe znaczenie dla badania jej ewolucji i planowania przyszłych misji załogowych. Woda może być zbierana przez astronautów w celu utrzymania, a także przekształcana w paliwo do dalszej eksploracji kosmosu.

Badania prowadzone przez naukowca Shuai Li z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa łączą powstawanie wody na Księżycu z ziemską bańką magnetyczną, znaną jako magnetosfera. Magnetosfera działa jak tarcza chroniąca Ziemię przed wysokoenergetycznymi cząsteczkami wiatru słonecznego. Kiedy wiatr słoneczny oddziałuje z magnetosferą, tworzy na nocnej stronie Ziemi długi ogon magnetyczny, zwany ogonem magnetycznym. W tym ogonie magnetycznym wysokoenergetyczne elektrony i jony tworzą warstwę plazmy.

Gdy Księżyc okrąża Ziemię, przechodzi przez ogon magnetyczny, który chroni go przed naładowanymi cząsteczkami, jednocześnie umożliwiając światłu dotarcie do powierzchni Księżyca. Poprzednie badania wykazały, że gdy Księżyc znajduje się poza ogonem magnetycznym, jest bombardowany przez wiatr słoneczny i powstają niewielkie ilości wody. Oczekiwano jednak, że tworzenie się wody w ogonie magnetycznym znacznie się zmniejszy z powodu braku protonów wiatru słonecznego.

Korzystając z danych zebranych przez Moon Mineralogy Mapper na statku kosmicznym Chandrayaan 1, Li i jego zespół odkryli, że tworzenie się wody w ogonie magnetycznym Ziemi jest podobne do sytuacji, gdy Księżyc znajduje się poza ogonem magnetycznym. Sugeruje to, że w ogonie magnetycznym istnieją dodatkowe procesy lub źródła wody, które nie są bezpośrednio związane z implantacją wiatru słonecznego. Zespół odkrył, że wysokoenergetyczne elektrony w ogonie magnetycznym powodują efekty podobne do jonów wiatru słonecznego.

Odkrycie to potwierdza wcześniejsze badania Li, które wykazały, że tlen w ogonie magnetycznym powoduje rdzę żelaza w polarnych obszarach Księżyca. Podkreśla głębokie połączenie między Ziemią a Księżycem. Zespół będzie nadal badał środowisko plazmy wokół Księżyca i zawartość wody na biegunach Księżyca podczas różnych faz przejścia Księżyca przez ogon magnetyczny.

Badania te są niezbędne w ramach programu Artemis, którego celem jest powrót ludzi na Księżyc do 2026 r. Dokonane odkrycia przyczynią się do lepszego planowania i przygotowań do dłuższych misji na powierzchnię Księżyca i dalej.

