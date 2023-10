Tajemniczy wybuch i błysk światła zaskakuje mieszkańców Melbourne: Meteor wchodzi w atmosferę ziemską

Mieszkańcy północno-wschodniego Melbourne byli w środę wieczorem zaskoczeni, gdy głośny huk i jaskrawy błysk światła rozświetliły niebo. Eksperci uważają, że zjawisko to było spowodowane wejściem meteorytu w atmosferę ziemską, który zachwycił mieszkańców Doreen, Mernda, Balwyn i Doncaster.

Spekulacje na temat źródła hałasu obejmowały roboty drogowe i fajerwerki, grzmoty, a nawet UFO. Jednak dr Brad Tucker, astronom z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego, wyjaśnił, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest meteor. Opisał meteory jako fragmenty asteroid, które odrywają się i podróżują w przestrzeni kosmicznej.

Oszacowano, że meteor odpowiedzialny za spektakl był wielkości piłki do koszykówki i miał od 10 do 40 cm szerokości. Poruszał się z zadziwiającą prędkością około 20 km na sekundę, czyli 72,000 XNUMX km na godzinę, uwalniając znaczną ilość energii po wejściu w atmosferę ziemską. Doktor Tucker porównał to uwolnienie energii do wyzwolenia małej bomby atomowej.

Chociaż meteoryty tego rodzaju nie są rzadkością, ich wykrycie i przewidzenie jest trudne. Naukowcy stale pracują nad udoskonaleniem metod identyfikacji i śledzenia tych obiektów, zwłaszcza większych, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla Ziemi. Dr Tucker podkreślił potrzebę czujności i badania tych wydarzeń, aby lepiej zrozumieć pochodzenie i ewolucję Układu Słonecznego.

Na szczęście nie ma powodu do paniki w związku z wpływem meteorów. Jednakże niezwykle istotne jest zgłaszanie wszelkich obserwacji lub doświadczeń związanych z takimi zdarzeniami organizacjom takim jak Międzynarodowa Organizacja Meteorowa lub Fireballs in the Sky. Raporty te stanowią wkład w badania naukowe i dostarczają cennych informacji na temat natury i zachowania meteorów.

Ten niedawny incydent w Melbourne nie jest odosobniony, ponieważ podobne zjawiska miały miejsce w innych częściach Australii. W sierpniu Victoria była świadkiem tajemniczego promienia światła przecinającego nocne niebo, którego kulminacją był huczący dźwięk. Australijska agencja kosmiczna potwierdziła, że ​​było to wynikiem spalenia śmieci kosmicznych. Podobnie mieszkańcy Sydney zgłosili niewyjaśnioną eksplozję w 2021 r., a władze nie znalazły żadnych potwierdzających dowodów.

Podsumowując, występowanie meteorów nie jest całkowicie niezwykłe. Choć mogą się one wydawać zaskakujące, dają naukowcom cenne możliwości głębszego zgłębiania tajemnic naszego wszechświata. Czujność, studiowanie i raportowanie odgrywają kluczową rolę w odkrywaniu tajemnic tych niebiańskich gości.

