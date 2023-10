Streszczenie: Podejrzewa się, że głośny i tajemniczy huk, który zszokował mieszkańców przedmieść Melbourne, był spowodowany wejściem meteorytu w ziemską atmosferę. Incydent, który miał miejsce w Doreen, skłonił wielu mieszkańców do nagrania filmów i podzielenia się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. Chociaż niektórzy spekulowali na temat zdarzenia astronomicznego, władze nie skomentowały jeszcze jego pochodzenia. Ekspertka naukowa dr Gail Isles z Uniwersytetu RMIT zasugerowała, że ​​może to być meteor potencjalnie powiązany z trwającym rojem meteorów Perseidów. Wspomniała jednak również o możliwości, że jest to fragment rakiety nawigacyjnej wystrzelonej z rosyjskiego kosmodromu Plesieck. Podczas podobnego zdarzenia, które miało miejsce w sierpniu, mieszkańcy Wiktorii byli świadkami kuli światła na nocnym niebie i usłyszeli głośny huk, który później australijska agencja kosmiczna potwierdziła, że ​​są to śmieci kosmiczne wyrzucone przez rosyjską rakietę Sojuz-2.

Mieszkańcy Doreen na przedmieściach Melbourne byli zaskoczeni nagłym dźwiękiem przypominającym eksplozję, który miał miejsce w środę około godziny 9:XNUMX. Na nagraniach wideo zarejestrowanych przez mieszkańców widać wybuch światła, po którym nastąpił głośny dźwięk przypominający eksplozję. Na platformach mediów społecznościowych pojawiły się spekulacje, gdy mieszkańcy dzielili się swoimi doświadczeniami i kwestionowali przyczynę masowej eksplozji.

Chociaż władze nie przedstawiły jeszcze wyjaśnień, dr Gail Isles, ekspert naukowy z Uniwersytetu RMIT, zasugerowała, że ​​dźwięk można przypisać meteorowi wchodzącemu w ziemską atmosferę. Powiązała to z trwającym rojem meteorów Perseidów, który osiągnie swój szczyt w nadchodzący weekend. Jednakże dr Isles przyznał również, że przyczyną wybuchu mógł być fragment rakiety satelitarnej nawigacyjnej wystrzelonej z rosyjskiego kosmodromu Plesieck.

To nie pierwszy taki przypadek w Wiktorii. Podczas poprzedniego zdarzenia, które miało miejsce w sierpniu, mieszkańcy byli świadkami kuli światła przelatującej przez nocne niebo, której towarzyszył głośny huk. Australijska agencja kosmiczna potwierdziła później, że przyczyną zdarzenia były śmieci kosmiczne z rosyjskiej rakiety Sojuz-2, które ponownie wpadły w atmosferę ziemską.

