Tajemniczy wybuch fal radiowych wykryty 8 miliardów lat temu

Astronomowie dokonali intrygującego odkrycia, wykrywając szybki rozbłysk radiowy (FRB), który podróżował aż przez 8 miliardów lat, aby dotrzeć do Ziemi. FRB to intensywne wybuchy fal radiowych, które trwają zaledwie milisekundy, a ich pochodzenie pozostaje nieznane. Od czasu odkrycia pierwszego FRB w 2007 roku naukowcy zaobserwowali setki tych kosmicznych błysków pochodzących z różnych punktów we wszechświecie.

Ostatni rozbłysk, nazwany FRB 20220610A, trwał mniej niż milisekundę, ale wyzwolił energię równoważną emisji naszego Słońca przez 30 lat. Rozbłysk ten jest jednym z najbardziej odległych i energetycznych FRB, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Jednakże szybkie rozbłyski radiowe są trudne do zbadania ze względu na krótki czas trwania.

Korzystając z zestawu radioteleskopów ASKAP w Australii, badacze byli w stanie określić dokładną lokalizację rozbłysku. Rozbłysk powiązano z grupą łączących się galaktyk, co jest zgodne z teorią, że FRB mogą być powiązane z magnetarami lub wysokoenergetycznymi obiektami powstającymi w wyniku eksplozji gwiazd.

Naukowcy uważają, że badanie szybkich rozbłysków radiowych może dostarczyć unikalnej metody pomiaru materii pomiędzy galaktykami, która pozostaje niewyjaśniona. Aktualne szacunki masy Wszechświata nie pokrywają się, co sugeruje, że brakuje materii. Zjonizowany materiał wykryty za pomocą szybkich rozbłysków radiowych może pomóc w zmierzeniu ilości materii pomiędzy galaktykami, rzucając światło na tę brakującą materię.

Ta metoda wykorzystania szybkich rozbłysków radiowych do wykrywania brakującej materii została po raz pierwszy zaproponowana przez australijskiego astronoma Jean-Pierre'a Macquarta w 2020 r. Pomiary dokonane w tym badaniu potwierdzają „relację Macquarta”, która pokazuje, że im dalej znajduje się szybki rozbłysk radiowy, tym bardziej rozproszony gaz odsłania pomiędzy galaktykami.

Jak dotąd udało się prześledzić punkty początkowe prawie 50 szybkich rozbłysków radiowych, z czego około połowę wykryto za pomocą teleskopu ASKAP. Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe radioteleskopy w budowie umożliwią wykrywanie tysięcy kolejnych szybkich rozbłysków radiowych, co pomoże nam lepiej zrozumieć strukturę Wszechświata.

Badanie szybkich rozbłysków radiowych nie tylko dostarcza wglądu w te zjawiska kosmiczne, ale także otwiera nowe możliwości znalezienia odpowiedzi na ważne pytania dotyczące kosmologii.

