NASA kończy eksperyment dotyczący wytwarzania tlenu na Marsie

By

NASA ogłosiła niedawno zakończenie eksperymentu Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), którego celem jest ekstrakcja tlenu z atmosfery Marsa. MOXIE, stworzony przez inżynierów i naukowców z MIT, został uruchomiony 16 razy w czasie pobytu na Czerwonej Planecie, wytwarzając łącznie 122 gramy tlenu. Jego szczytowa szybkość produkcji wyniosła 12 gramów na godzinę, co przekroczyło pierwotne cele NASA. Jednak pomimo sukcesu, nie ma planów dotyczących MOXIE 2.0.

Proces zastosowany w MOXIE polegał na filtrowaniu napływającego powietrza w celu usunięcia pyłu, a następnie sprężaniu go i podgrzewaniu do temperatury 800°C (1,470°F). W tej temperaturze tlen można było wyodrębnić z dwutlenku węgla w marsjańskiej atmosferze. Wyekstrahowany tlen był następnie testowany przed uwolnieniem z powrotem do atmosfery. Rozgrzanie urządzenia przed rozpoczęciem procesu ekstrakcji zajęło dwie godziny.

MOXIE był wyjątkowym dodatkiem do łazika Perseverance, ponieważ miał na celu wspieranie ludzkiej eksploracji Marsa. Wykazało, że załoga może przetrwać na Marsie i wrócić do domu, korzystając z zasobów dostępnych na powierzchni. Koncepcja wykorzystania zasobów in-situ (ISRU) jest tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem NASA i jej partnerów, ponieważ badają oni możliwości misji długoterminowych.

Tlen wytwarzany przez MOXIE ma różne potencjalne zastosowania, z których najważniejszym jest wykorzystanie go jako paliwa do rakiet. Jednakże w tym celu potrzebne byłyby znaczne ilości. Pomimo sukcesu eksperymentu i zdobytej w jego wyniku wiedzy, obecnie nie ma planów opracowania MOXIE 2.0. Zamiast tego kolejnym krokiem NASA będzie opracowanie pełnoskalowego systemu obejmującego generator tlenu podobny do MOXIE, a także metodę skraplania i przechowywania wytworzonego tlenu.

Źródło: NASA