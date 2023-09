Pasożyt kontroluje zachowanie mrówek za pomocą przełącznika temperatury

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze odkryli, że przywra wątrobowa lancetowata, pasożytniczy robak zakażający mrówki, ma unikalny przełącznik „włącz/wyłącz”, który zmienia zachowanie żywiciela. Przełącznik jest aktywowany przez temperaturę, a pasożytniczy robak manipuluje zachowaniem mrówki tylko wtedy, gdy temperatura jest niska. Badanie opublikowane w czasopiśmie Behavioral Ecology rzuca światło na złożoną relację między pasożytami a ich żywicielami.

Pasożyty kontrolujące i manipulujące zachowaniem swoich żywicieli są dobrze znane w przyrodzie. Doskonałym przykładem jest Cordyceps, rodzina zombie-pasożytniczych grzybów. Grzyby te infekują różne gatunki owadów, zmieniając ich zachowanie i ostatecznie prowadząc do własnego rozmnażania. Przywra lancetowata ma podobną zdolność manipulowania żywicielem, ale nowe badania ujawniają znaczenie temperatury w aktywowaniu tego zachowania.

Kiedy przywry wątrobowe zakażają mrówki, większość z nich chowa się w odwłoku mrówki, chroniona torebką. Jedna przywra wątrobowa przyczepia się do mózgu mrówki, zmuszając mrówkę do zaciśnięcia żuchwy na źdźble trawy. To ustawia mrówkę w sposób zwiększający prawdopodobieństwo zjedzenia jej przez pasące się ssaki. Kapsułka ochronna rozpuszcza się w jelitach nowego żywiciela, a przywry wątrobowe przedostają się do wątroby. Przywra przyczepiona do mózgu mrówki poświęca się, przynosząc korzyści innym pasożytom.

Przywry wątrobowe, które przeżyły, żywią się krwią żywiciela, stają się dorosłe i składają jaja. Jaja te są wydalane z odchodami żywiciela, które są zjadane przez ślimaki. Następnie ślimaki odkrztuszają przywry larwalne wraz ze śluzem, przyciągając mrówki, które połykają larwy, kontynuując cykl.

Poprzednie badania laboratoryjne przeprowadzone przez jednego z badaczy, Briana Lunda Fredensborga, wykazały, że zakażone mrówki rzadziej gryzą liść w wyższych temperaturach. Aby dokładniej to zbadać, naukowcy obserwowali zakażone mrówki na wolności, monitorując temperaturę i wilgotność. Wyniki potwierdziły ustalenia laboratoryjne, pokazując, że zarażone mrówki częściej przyczepiają się do wierzchołków źdźbeł trawy w niższych temperaturach i uwalniają ugryzienie wraz ze wzrostem temperatury.

Zrozumienie, w jaki sposób pasożyty manipulują swoimi żywicielami, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia różnorodności biologicznej i skomplikowanych relacji między gatunkami. Badanie to podkreśla znaczenie temperatury w wywoływaniu takich manipulacji i dostarcza nowego wglądu w zachowanie pasożytniczych mrówek w ich naturalnym środowisku.

Definicje:

– Przywra wątrobowa lancetowata: pasożytniczy robak zakażający różnych żywicieli, w tym ślimaki, mrówki i pasące się ssaki.

– Pasożytnictwo: związek między dwoma organizmami, w którym jeden odnosi korzyści kosztem drugiego.

– Ekologia behawioralna: Czasopismo naukowe publikujące badania dotyczące zachowania zwierząt w odniesieniu do ich środowiska.

Źródło: Uniwersytet w Kopenhadze