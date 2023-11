Nowy artykuł: Potencjał reprodukcji w kosmosie badany na podstawie badań zarodków

Naukowcy z Centrum Zaawansowanej Biotechnologii Uniwersytetu Yamanashi i Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA) przeprowadzili przełomowe badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), ujawniając potencjał reprodukcji człowieka w przestrzeni kosmicznej. Wcześniej przeprowadzone badania obejmowały wzrost zarodków myszy w środowisku mikrograwitacyjnym ISS i przyniosły pozytywne wyniki.

W tym pierwszym tego rodzaju badaniu zamrożone zarodki myszy zostały przetransportowane na ISS na pokładzie rakiety w sierpniu 2021 r. Po dotarciu na stację zarodki zostały rozmrożone przy użyciu specjalistycznego urządzenia i umieszczone w odpowiednich warunkach do rozwoju. Co zaskakujące, zarodki rosły normalnie przez okres czterech dni, przekształcając się w blastocysty, które są niezbędnymi komórkami, z których później rozwija się zarówno płód, jak i łożysko.

Analiza przeprowadzona na blastocystach po ich powrocie na Ziemię nie wykazała żadnych znaczących zmian w DNA i genach, co potwierdza pogląd, że mikrograwitacja nie ma istotnego wpływu na prawidłowy rozwój zarodków ssaków. Te przełomowe odkrycia omówiono szczegółowo w czasopiśmie naukowym iScience, podkreślając możliwość przetrwania i rozwoju życia ssaków w kosmosie.

Przedstawiciele Uniwersytetu Yamanashi i krajowego instytutu badawczego Riken wspólnie wyrazili swoje podekscytowanie, stwierdzając, że to badanie jako pierwsze wykazało potencjał ssaków do rozwoju w przestrzeni kosmicznej. Udana hodowla zarodków ssaków we wczesnym stadium w pełnym środowisku mikrograwitacyjnym ISS toruje drogę do dalszych badań, w tym przeszczepiania blastocyst myszom. Etap ten ma na celu sprawdzenie, czy dochodzi do porodu zdrowego i potwierdzenie żywotności tych zarodków.

Konsekwencje tych badań wykraczają poza ciekawość naukową. W miarę jak agencje kosmiczne, w tym NASA, przyglądają się przyszłym misjom na Księżyc i Marsa, zrozumienie wykonalności reprodukcji w przestrzeni kosmicznej staje się coraz ważniejsze. Program Artemis, zainicjowany przez NASA, koncentruje się na wysyłaniu ludzi z powrotem na Księżyc w celu zdobycia wiedzy niezbędnej do zrównoważonego życia i kolonizacji na innych ciałach niebieskich. Ostatecznie te trwające badania mogą wnieść istotny wkład w długoterminową eksplorację kosmosu i potencjał kolonizacji przez człowieka w przyszłości.

