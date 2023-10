Nowe odkrycie: bądź świadkiem spektakularnego zaćmienia Księżyca w Arabii Saudyjskiej

Przygotuj się na zapierające dech w piersiach zjawisko! W tę sobotnią noc mieszkańców Królestwa Arabii Saudyjskiej czeka prawdziwa gratka — częściowe zaćmienie Księżyca. Towarzystwo Astronomiczne Jeddah potwierdziło, że zaćmienie będzie widoczne ze wszystkich części kraju.

Majid Abu Zahra, prezes stowarzyszenia, ujawnił, że zaćmienie Księżyca nastąpi, gdy Księżyc wejdzie w cień Ziemi dokładnie o 10:35. To niebiańskie wydarzenie zachwyci widzów swoim oszałamiającym pokazem, ponieważ wszystkie fazy zaćmienia będą widoczne w nad niebem Arabii Saudyjskiej, a także w regionach świata arabskiego, Europy, Afryki, Azji i Australii. Od początku do końca częściowe zaćmienie będzie trwało imponującą godzinę i 17 minut i będzie miało miejsce między 10:35 a 11:52 czasu saudyjskiego.

Zaćmienie Księżyca ma miejsce, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, utrudniając dotarcie światła słonecznego do powierzchni Księżyca. Choć nadchodzące wydarzenie będzie częściowym zaćmieniem Księżyca, podczas którego jedynie fragment cienia Ziemi zakryje Księżyc, zapowiada się na budzący podziw spektakl.

Z niecierpliwością oczekiwany szczyt zaćmienia nastąpi około 11:14. Przygotuj się, gdy Księżyc z wdziękiem przemierza cień Ziemi z zachodu na wschód, osiągając swój szczytowy moment.

To, co naprawdę niezwykłe w zaćmieniu Księżyca, to fakt, że można je obserwować bezpośrednio, bez konieczności noszenia okularów ochronnych – co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do zaćmień Słońca. Dlatego koniecznie zaznaczcie swoje kalendarze i przygotujcie się na to rzadkie i fascynujące zjawisko księżycowe.

FAQ:

P: Co to jest zaćmienie Księżyca?

Odpowiedź: Zaćmienie Księżyca ma miejsce, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, blokując dostęp światła słonecznego do powierzchni Księżyca.

P: Czy zaćmienie Księżyca można zobaczyć spoza Arabii Saudyjskiej?

Odpowiedź: Tak, częściowe zaćmienie Księżyca będzie widoczne nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale także w świecie arabskim, Europie, Afryce, Azji i Australii.

P: Czy do oglądania zaćmienia Księżyca potrzebny jest jakiś specjalny sprzęt?

Odpowiedź: Nie, zaćmienie Księżyca można obserwować bezpośrednio, bez konieczności noszenia okularów ochronnych.