Małpy coraz częściej używają oznaczeń zapachowych, aby zrekompensować zanieczyszczenie hałasem przez człowieka

Nowe badanie wykazało, że tamaryny żałobne coraz częściej używają oznaczeń zapachowych, aby zrekompensować zanieczyszczenie hałasem powodowane przez człowieka. Tamaryna żałobna to gatunek naczelnych występujący w środkowej Brazylii, ale środowiska miejskie w coraz większym stopniu wkraczają w jego siedliska. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Universidade Federal do Amazonas i Anglia Ruskin University wykorzystano śledzenie radiowe do obserwacji zachowania dziewięciu oddzielnych grup tamaryn srokatech. Naukowcy odkryli, że częstotliwość znakowania zapachowego zwiększała się wraz z poziomem hałasu powodowanego przez ruch drogowy, samoloty, osoby odwiedzające park i działalność wojskową. Sugeruje to, że małpy w większym stopniu polegają na oznaczaniu zapachem, gdy ich komunikacja głosowa staje się mniej skuteczna z powodu ludzkiego hałasu.

Komunikacja jest niezbędna dla przetrwania gatunku, a tamaryny żałobne używają znaków zapachowych do przekazywania informacji dotyczących reprodukcji i terytorium. Główna autorka badania, Tainara Sobroza, wyjaśnia, że ​​wiele gatunków wykorzystuje sygnały akustyczne w celu uzyskania niezbędnych informacji, takich jak przyciąganie partnera, żerowanie i ostrzeganie przed drapieżnikami. Badania wskazują, że urbanizacja i zwiększony poziom hałasu wpływają na komunikację tamaryn. W miarę jak krajobraz miejski wkracza coraz głębiej w ich terytorium, znakowanie zapachowe staje się coraz bardziej powszechne jako środek komunikacji.

Współautor dr Jacob Dunn zauważa, że ​​ludzie wprowadzili dodatkowe bodźce do krajobrazów dźwiękowych zwierząt, zagłuszając naturalne dźwięki. Zwiększone wykorzystanie znakowania zapachowego przez tamaryny żałobne jest postrzegane jako elastyczna reakcja na tę zmianę środowiska. Jednak w przeciwieństwie do wezwań głosowych, oznaczenia zapachowe nie są skuteczne w komunikacji na duże odległości. Ponieważ siedliska tamaryn stają się coraz bardziej fragmentaryczne, a grupy coraz bardziej odizolowane, adaptacja ta może mieć szkodliwy wpływ na gatunek, który już jest krytycznie zagrożony.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie uwydatniło sposoby, w jakie zwierzęta dostosowują swoje zachowanie w odpowiedzi na zmiany w środowisku wywołane przez człowieka. Zrozumienie tych adaptacji ma kluczowe znaczenie dla działań ochronnych i zapewnienia przetrwania zagrożonych gatunków.

Źródło:

– Tainara V. Sobroza i in., Czy tamaryny srokate zwiększają wydzielanie zapachu w odpowiedzi na hałas miejski?, Etologia Ekologia i ewolucja