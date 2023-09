Potencjalny nowy lek na Alzheimera zmniejsza zapalenie mózgu i poprawia pamięć

Naukowcy z Instytutu Nauki i Pamięci Picower na MIT poczynili znaczny postęp w leczeniu choroby Alzheimera, opracowując lek, który zmniejsza stan zapalny w mózgu i poprawia pamięć. Lek o nazwie A11 działa na genetyczny czynnik transkrypcyjny zwany PU.1, który jest odpowiedzialny za nadekspresję genów zapalnych w komórkach odpornościowych mózgu podczas choroby Alzheimera. A11 hamuje aktywność PU.1 poprzez rekrutację białek, które hamują ekspresję tych genów zapalnych.

Zapalenie jest głównym składnikiem patologii choroby Alzheimera i znalezienie skutecznych metod leczenia okazało się trudne. Dzięki przedklinicznym testom na hodowlach komórek ludzkich i mysich modelach choroby Alzheimera naukowcy odkryli, że A11 zmniejsza stan zapalny w ludzkich komórkach mikrogleju i wielu mysich modelach choroby Alzheimera. Znacząco poprawia także funkcje poznawcze u myszy.

Naukowcy porównali ekspresję genów w pośmiertnych próbkach mózgu pacjentów chorych na Alzheimera i osób z grupy kontrolnej bez choroby Alzheimera. Odkryli, że choroba Alzheimera powoduje poważne zmiany w ekspresji genów mikrogleju, a znaczną część tych zmian stanowi wzrost wiązania PU.1 z docelowymi genami zapalnymi. Obniżenie aktywności PU.1 w mysim modelu choroby Alzheimera zmniejsza stan zapalny i neurodegenerację.

Zespół zbadał ponad 58,000 1 małych cząsteczek w celu znalezienia związków, które mogłyby zmniejszyć stan zapalny i geny związane z chorobą Alzheimera regulowane przez PU.11. Spośród sześciu ostatecznych kandydatów najsilniejszy był A11. W eksperymentach przeprowadzonych na ludzkich komórkach podobnych do mikrogleju, AXNUMX zmniejszał ekspresję i wydzielanie cytokin zapalnych oraz zapobiegał nadmiernej reakcji mikrogleju na sygnały zapalne.

Konieczne są dalsze badania w celu opracowania i przetestowania A11 jako leku na chorobę Alzheimera. Ten obiecujący lek może przyczynić się do opracowania skuteczniejszych terapii tej wyniszczającej choroby neurodegeneracyjnej.

Źródła:

– Choroba Alzheimera Definicja: Choroba Alzheimera to choroba atakująca mózg, powodująca spadek zdolności umysłowych, który z czasem się pogarsza. Jest to najczęstsza forma demencji i stanowi od 60 do 80 procent przypadków demencji. Nie ma obecnie lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale istnieją leki, które mogą pomóc złagodzić objawy.

– Definicja MIT: MIT to skrót od Massachusetts Institute of Technology. Jest to prestiżowy prywatny uniwersytet badawczy w Cambridge w stanie Massachusetts, założony w 1861 roku. Jest podzielony na pięć szkół: architektury, inżynierii, nauk humanistycznych, artystycznych i społecznych, zarządzania i nauk ścisłych. Wpływ MIT obejmuje wiele przełomowych odkryć naukowych i postępu technologicznego. Jej misją jest poszukiwanie podstawowej wiedzy na temat natury i zachowania żywych systemów oraz zastosowanie tej wiedzy w celu poprawy zdrowia, wydłużenia życia oraz ograniczenia chorób i niepełnosprawności.

– Narodowe Instytuty Zdrowia Definicja: Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) to główna agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za badania biomedyczne i zdrowie publiczne. Prowadzi własne badania naukowe w ramach programu badań stacjonarnych (IRP) i zapewnia finansowanie głównych badań biomedycznych placówkom badawczym spoza NIH w ramach programu badań niestacjonarnych. Jej misją jest poszukiwanie podstawowej wiedzy na temat natury i zachowania żywych systemów oraz zastosowanie tej wiedzy w celu poprawy zdrowia, wydłużenia życia oraz ograniczenia chorób i niepełnosprawności.