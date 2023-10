Nowe uniwersalne prawo natury: ewolucja dotyczy wszystkich złożonych systemów

Zespół naukowców i filozofów przedstawił przełomową koncepcję, którą nazywają „brakującym prawem natury”. Twierdzą, że ewolucja nie ogranicza się do życia biologicznego, ale jest podstawowym procesem mającym zastosowanie do wszystkich złożonych układów we wszechświecie, od ciał niebieskich po struktury atomowe. Zespół proponuje „Prawo zwiększania się informacji funkcjonalnej”, które stwierdza, że ​​każdy system, żywy lub nieożywiony, będzie ewoluował, jeśli różne konfiguracje zostaną poddane selekcji w oparciu o funkcjonalność.

Naukowcy identyfikują trzy definiujące cechy rozwijających się systemów: wielość komponentów, różnorodność aranżacji i dobór pod kątem funkcji. Sugerują, że te cechy są wspólne dla złożonych, rozwijających się systemów w różnych dziedzinach.

Klucz do tego uniwersalnego prawa natury leży w koncepcji „doboru ze względu na funkcję”. Naukowcy rozwijają teorię doboru naturalnego Darwina, dzieląc funkcje na trzy odrębne rodzaje: stabilność, dynamiczną trwałość i nowość. Funkcja nie ogranicza się już do cech przetrwania, ale obejmuje atrybuty, które przyczyniają się do ciągłego istnienia, dywersyfikacji i złożoności systemu.

Badanie ilustruje tę teorię przykładami z kontekstu biologicznego i niebiologicznego. Podkreśla ewolucyjną podróż życia na Ziemi, od pojawienia się fotosyntezy po rozwój złożonych zachowań. Jednak koncepcja ewolucji wykracza poza życie organiczne. Na przykład królestwo minerałów ma własną ścieżkę ewolucyjną, w ramach której proste konfiguracje minerałów z biegiem czasu dały początek coraz bardziej złożonym.

Co więcej, same gwiazdy stanowią cud ewolucji, wytwarzając cięższe pierwiastki, przyczyniając się do chemicznej różnorodności i złożoności Wszechświata.

W badaniu podkreślono, że ewolucja darwinowska jest przypadkiem szczególnym w ramach tego szerszego zjawiska naturalnego. Sugeruje to, że zasady kierujące różnorodnością życia na Ziemi mają zastosowanie również do systemów nieożywionych.

Badanie to, opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences, jest wspólnym wysiłkiem naukowców z różnych dyscyplin. Uznając uniwersalną tendencję złożonych systemów do generowania nowości, stabilności i dynamicznej trwałości, badania te na nowo definiują nasze rozumienie ewolucji jako nieodłącznej cechy naszego stale ewoluującego wszechświata.

Źródła:

– Materiały Narodowej Akademii Nauk