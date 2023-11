Miss England bada symulator Starliner Boeinga, inspirując kolejne pokolenie entuzjastów STEM

By

Miss Anglii, Jessica Gagan, miała niedawno niesamowitą okazję przejąć kontrolę nad najnowocześniejszym symulatorem Starliner Boeinga w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w Orlando. To rzadkie doświadczenie zwycięzcy konkursu piękności podkreśla rosnącą współpracę między przemysłem lotniczym a osobami promującymi edukację STEM.

Gagan, absolwentka Uniwersytetu w Liverpoolu, posiadająca tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii lotniczej i kosmicznej, jest zwolenniczką przełamywania stereotypów związanych z płcią w tej dziedzinie. Przed wizytą w symulatorze Starliner została zaproszona do wygłoszenia wykładu na konferencji Ascend w Las Vegas na temat wykorzystania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) jako narzędzia inspirującego studentów do kontynuowania kariery w STEM.

Podczas swojej wizyty w Boeingu Gagan będzie współpracować z zespołem ds. mediów społecznościowych, aby stworzyć treści pokazujące zaangażowanie podmiotów STEM w przemyśle lotniczym. Jej program obejmuje także zwiedzanie obiektów Boeinga, dyskusję panelową z Redwire Space i potencjalne bycie świadkiem misji zaopatrzenia ładunku SpaceX na ISS.

Wyraźnie widać pasję Gagana do promowania ekscytującego charakteru sektora lotniczego i przełamywania stereotypów związanych z inżynierią. Jej podróż od bycia jedną z niewielu studentek inżynierii lotniczej na swoim uniwersytecie do zostania Miss Anglii pokazuje jej zaangażowanie w inspirowanie innych.

Sonda Starliner Boeinga, którą Gagan miał okazję symulować pilotowanie, przeszła dwa loty testowe bez załogi w latach 2019 i 2022. Testy te miały kluczowe znaczenie w procesie certyfikacji misji załogowych do ISS. Po uzyskaniu certyfikatu Starliner dołączy do SpaceX jako jedna z opcji NASA dotyczących wysyłania astronautów w przestrzeń kosmiczną w ramach programu Commercial Crew Program.

Wizyta Gagan w symulatorze Starliner nie tylko podkreśla jej niezwykłe osiągnięcia, ale także stanowi mocne przypomnienie, że osoby ze wszystkich środowisk mogą przyczynić się do rozwoju technologii lotniczej. Współpracując z liderami branży, takimi jak Boeing, inspirujące postacie, takie jak Gagan, nadal torują drogę dla zróżnicowanej i włączającej przyszłości w STEM.

Najczęściej zadawane pytania

1. Kim jest Miss Anglii?

Miss England to zwyciężczyni konkursów piękności, która często współpracuje z organizacjami charytatywnymi lub studentami, aby promować inicjatywy dobrej woli.

2. Czym jest symulator Starliner?

Symulator Starliner to narzędzie szkoleniowe stworzone przez firmę Boeing w celu symulacji pilotażu statku kosmicznego, którego zadaniem jest transport astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

3. Czym jest STEM?

STEM oznacza naukę, technologię, inżynierię i matematykę. Reprezentuje dyscypliny akademickie skupione na tych przedmiotach i ma kluczowe znaczenie dla kariery w przemyśle lotniczym.

4. Czym jest program dla załogi komercyjnej?

Program Commercial Crew to inicjatywa NASA mająca na celu współpracę z prywatnymi firmami, takimi jak Boeing i SpaceX, w celu opracowania statku kosmicznego z załogą zdolnego do transportu astronautów do i z ISS.

(Uwaga: artykuł źródłowy nie ma możliwego do zidentyfikowania źródła ani adresu URL w celach informacyjnych)