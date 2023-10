Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrywa występowanie galaktyk dyskowych we wczesnym Wszechświecie

Międzynarodowy zespół badaczy, w skład którego wchodzą naukowcy z Uniwersytetów w Manchesterze i Uniwersytetu Wiktorii, dokonał przełomowego odkrycia przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Ich badania ujawniły, że galaktyki przypominające naszą Drogę Mleczną dominują w całym wszechświecie i są znacznie częstsze, niż wcześniej sądzono. Odkrycia zespołu podważają istniejące teorie dotyczące powstawania i ewolucji galaktyk.

Opublikowane w The Astrophysical Journal recenzowane badanie wskazuje, że galaktyki dyskowe, które wcześniej uważano za rzadkie we wczesnym Wszechświecie, w rzeczywistości występują w tym okresie 10 razy częściej. Długo uważano, że te nowo powstałe galaktyki nie posiadały żadnych dostrzegalnych struktur, takich jak ramiona spiralne, poprzeczki czy pierścienie, aż do co najmniej sześciu miliardów lat po Wielkim Wybuchu. Jednak nowe badania sugerują, że cechy te mogły pojawić się już 3.7 miliarda lat po narodzinach Wszechświata.

W badaniu, w ramach którego sklasyfikowano blisko 4,000 galaktyk z wczesnego Wszechświata, sklasyfikowano je na podstawie kształtu i struktury. Zespół odkrył, że zbiór próbek składał się z galaktyk dyskowych, źródeł punktowych i sferoid. Galaktyki z tej drugiej grupy wykazywały oznaki łączenia się z innymi galaktykami i wybuchy powstawania gwiazd, co wskazywało na ich uporządkowaną naturę.

Odkrycie podważa istniejące teorie dotyczące powstawania i ewolucji galaktyk w ciągu ostatnich 10 miliardów lat. Christopher Conselice, profesor astronomii na Uniwersytecie w Manchesterze i współautor badania, stwierdził, że astronomowie muszą teraz ponownie rozważyć swoją wiedzę na temat wczesnego rozwoju galaktyk.

Główny autor Leonardo Ferreira z Uniwersytetu Wiktorii podkreślił znaczenie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba w tych badaniach, stwierdzając, że jego zdolność do znajdowania tak wielu galaktyk dyskowych we wczesnym Wszechświecie pokazuje moc instrumentu i wskazuje, że struktury galaktyk powstały znacznie wcześniej niż poprzednio wierzył.

To przełomowe badanie toruje drogę nowym pomysłom i teoriom na temat ewolucji galaktyk w historii wszechświata.

