Nadchodzący rzymski teleskop kosmiczny Nancy Grace NASA ma zapewnić bezprecedensowe widoki na rdzeń galaktyki Drogi Mlecznej. Misja ta, której wystrzelenie zaplanowano na rok 2027, wykorzysta technikę mikrosoczewkowania do obserwacji setek milionów gwiazd, co potencjalnie doprowadzi do przełomowych odkryć w astronomii w dziedzinie czasu.

Zamień cytaty: Misja ma na celu monitorowanie gwiazd pod kątem charakterystycznych migotań, wskazujących na obecność planet, odległych gwiazd, obiektów lodowych na obrzeżach Układu Słonecznego, a także izolowanych czarnych dziur i innych zjawisk kosmicznych. Oczekuje się, że dzięki swoim obserwacjom Rzymski Teleskop Kosmiczny ustanowi nowy rekord w identyfikacji najdalszej znanej egzoplanety, dając wgląd w inne sąsiedztwo galaktyczne, które może być domem dla nieznanych światów.

Astronomia w dziedzinie czasu koncentruje się na badaniu ewolucji Wszechświata w czasie, a długoterminowe monitorowanie nieba prowadzone przez Romana wniesie ogromny wkład w tę dziedzinę. Teleskop dołączy do sieci obserwatoriów na całym świecie, wspólnie rejestrując i analizując zmiany w kosmosie. Przegląd Galactic Bulge Time-Domain Survey, przeprowadzony przez Romana, będzie badał w szczególności Drogę Mleczną, wykorzystując jej zdolność w podczerwieni do penetrowania obłoków pyłu, które zasłaniają widok na centralny obszar galaktyki.

Rzymski Teleskop Kosmiczny zostanie wyposażony w nowy filtr bliskiej podczerwieni, który umożliwi obserwatorium wykrywanie dłuższych fal światła. To ulepszenie poszerza zakres kosmicznych pytań, którymi może zająć się teleskop, rozciągając się od krawędzi naszego Układu Słonecznego po najdalsze zakątki wszechświata.

Jedną z kluczowych technik stosowanych przez Rzymski Teleskop Kosmiczny jest mikrosoczewkowanie. Dzieje się tak, gdy obiekt idealnie dopasowuje się do gwiazdy tła, powodując zakrzywianie się światła gwiazdy wokół obiektu. Te zjawiska mikrosoczewkowania powodują tymczasowe skoki jasności gwiazdy, wskazując na obecność obiektu pośredniczącego. Monitorując takie zdarzenia w centrum Drogi Mlecznej, astronomowie mogą identyfikować niewidoczne obiekty, takie jak planety, nawet jeśli nie mogą ich bezpośrednio obserwować.

Plan przeglądu obejmuje robienie zdjęć co 15 minut przez około dwa miesiące, powtarzając ten proces sześciokrotnie w ciągu pięcioletniej głównej misji teleskopu. Oczekuje się, że ta szeroko zakrojona kampania obserwacyjna odkryje nowe planety na w dużej mierze niezbadanym terytorium naszej galaktyki.

Dzięki swojej przełomowej technologii i kompleksowej strategii badań Rzymski Teleskop Kosmiczny jest gotowy zrewolucjonizować nasze rozumienie Drogi Mlecznej i znacząco poszerzyć naszą wiedzę o wszechświecie poza nią.

