Nowe badanie pokazuje potencjalne rozwiązanie problemu inwazji drobnoustrojów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Niedawne badania przeprowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) ujawniły potencjalne rozwiązanie bieżącego problemu inwazji drobnoustrojów. Mikroby przenoszone przez astronautów i ładunek na ISS mogą tworzyć hibernujące nory zwane biofilmami. Te biofilmy stanowią zagrożenie dla zdrowia astronautów i mogą uszkodzić sprzęt na stacji. Jednakże leczenie z użyciem lubrykantu na bazie krzemu dało obiecujące wyniki w zapobieganiu tworzeniu się biofilmu.

Biofilmy to złożone matryce komórek wytwarzane przez drobnoustroje, które można znaleźć na różnych powierzchniach ISS, w tym na skafandrach kosmicznych i systemach wodnych. Chociaż niektóre drobnoustroje są nieszkodliwe lub nawet pożyteczne, szkodliwe mogą ominąć system obronny organizmu i spowodować uszkodzenie tkanek. Te szkodliwe drobnoustroje są chronione przez tworzący się przez nie biofilm, dzięki czemu mogą pozostać w stanie uśpienia i uniknąć wykrycia.

Środek smarujący na bazie krzemu został po raz pierwszy przetestowany na Ziemi i okazał się skuteczny w zapobieganiu tworzeniu się biofilmu. W eksperymencie ISS astronauci potraktowali materiały powierzchniowe smarem i wystawili je na działanie bakterii zwanej Pseudomonas aeruginosa. Po trzech dniach inkubacji na stacji badania wykazały, że smar zapobiegł gromadzeniu się bakterii na powierzchniach.

Odkrycie to ma szczególne znaczenie w przypadku długoterminowych misji kosmicznych na Księżyc i Marsa, gdzie nie jest możliwe szybkie otrzymanie części zamiennych lub szybki powrót załogi na Ziemię. Znalezienie rozwiązań łagodzących inwazję drobnoustrojów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia astronautów i zapewnienia funkcjonalności sprzętu.

Oprócz zastosowań w przestrzeni kosmicznej badania te mogą mieć również wpływ na utrzymanie czystości wyrobów medycznych i ograniczenie korozji powodowanej przez drobnoustroje w branżach takich jak wydobycie ropy i gazu. Zapobieganie tworzeniu się biofilmu może pomóc w zmniejszeniu ryzyka awarii sprzętu i niebezpiecznych wycieków oleju.

Badanie to opublikowano w czasopiśmie npj Microgravity 16 sierpnia 2021 r.

