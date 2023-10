Nowe badanie ujawnia wpływ wyładowań subglacjalnych na cofanie się lodowców Antarktyki

Niedawno opublikowane badanie przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Oceanografii Scripps na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego rzuca światło na wcześniej przeoczony czynnik przyczyniający się do utraty lodu lodowcowego Antarktydy. Badanie sugeruje, że woda roztopowa wypływająca do morza spod lodowców Antarktyki (tzw. wyładowania subglacjalne) powoduje, że lodowce tracą lód w szybszym tempie.

To nowe spostrzeżenie ma istotne implikacje dla prognoz globalnego wzrostu poziomu morza. Obecnie główne modele stosowane przez organizacje takie jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie uwzględniają dodatkowej utraty lodu spowodowanej wyładowaniami subglacjalnymi. Jeśli proces ten okaże się kluczowym czynnikiem powodującym utratę lodu na całej pokrywie lodowej Antarktyki, może to oznaczać, że obecne prognozy nie doceniają tempa wzrostu poziomu morza na świecie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Badanie skupiło się na dwóch lodowcach na Antarktydzie Wschodniej, Denman i Scott, które łącznie zawierają wystarczającą ilość lodu, aby spowodować podniesienie się poziomu morza o prawie 1.5 metra (5 stóp). Uwzględniając w swoim modelu wpływ wyładowań subglacjalnych, naukowcy odkryli, że lodowce te mogą przyczynić się o 15.7% do wzrostu poziomu morza do roku 2300 w porównaniu z poprzednimi prognozami.

Jednym z kluczowych wniosków płynących z badania jest to, że gdy cofanie się lodowców osiągnie strome zbocze w rowie kontynentalnym, oczekuje się, że ich udział we wzroście poziomu morza dramatycznie przyspieszy. Rozważając wpływ wyładowań subglacjalnych, model wykazał, że lodowce cofnęły się poza ten próg około 25 lat wcześniej, niż miałoby to miejsce bez niego.

Znaczenie tych badań polega nie tylko na zrozumieniu roli wyładowań subglacjalnych w przyspieszaniu podnoszenia się poziomu morza, ale także na podkreśleniu potrzeby podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Współautor badania, Jamin Greenbaum, podkreśla, że ​​prawdziwą „historią zagłady” nadal są emisje powstające w wyniku działalności człowieka.

Wyładowania subglacjalne powstają, gdy topnienie następuje w miejscu, w którym pokrywa lodowa styka się z podłożem kontynentalnym. Jest to spowodowane kombinacją czynników, takich jak tarcie i ciepło geotermalne z wnętrza Ziemi. Kiedy wyładowania te spłyną do morza, mogą przyspieszyć topnienie szelfu lodowego lodowca i spowodować przyspieszenie lodowca w górnym biegu rzeki, co prowadzi do podniesienia się poziomu morza.

Choć społeczność naukowa powszechnie zgadza się, że wyładowania subglacjalne przyczyniają się do dodatkowego topnienia szelfu lodowego, w prognozach nie uwzględniono w pełni ich wpływu na podnoszenie się poziomu morza ze względu na niepewność co do ich lokalnych skutków. Jednak to nowe badanie podkreśla znaczenie uwzględnienia wyładowań subglacjalnych w przyszłych modelach wzrostu poziomu morza.

Ustalenia podkreślają pilną potrzebę podjęcia działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Dokładne prognozy wzrostu poziomu morza mają kluczowe znaczenie dla społeczności przybrzeżnych na całym świecie, ponieważ pozwalają przygotować się na skutki podnoszącego się poziomu morza i dostosować się do nich.

FAQ

P: Co to jest wyładowanie subglacjalne?

Odp.: Wyładowania subglacjalne odnoszą się do wody roztopowej wypływającej do morza spod lodowców, przyczyniając się do zwiększonego topnienia i utraty lodu.

P: Dlaczego wyładowania podlodowcowe są ważne?

Odp.: Wyładowania subglacjalne odgrywają znaczącą rolę w przyspieszaniu topnienia szelfów lodowcowych i cofaniu się lodowców, ostatecznie przyczyniając się do podnoszenia się poziomu mórz.

P: W jaki sposób wyładowania subglacjalne wpływają na wzrost poziomu morza?

Odp.: Wyładowania subglacjalne przyspieszają topnienie szelfów lodowych i powodują przyspieszenie lodowców w górnym biegu rzeki, co prowadzi do zwiększonego wzrostu poziomu morza.

P: Czy obecne prognozy wzrostu poziomu morza są dokładne?

O: Badanie sugeruje, że obecne prognozy mogą niedoszacować tempo globalnego wzrostu poziomu morza ze względu na brak uwzględnienia wpływu wyładowań subglacjalnych.