Rzadki i cenny szkielet kamptozaura zostanie wystawiony na aukcji w Paryżu

Barry the Camptosaurus to niezwykłe znalezisko w świecie szkieletów dinozaurów. Ten skamieniały zjadacz roślin, którego historia sięga 150 milionów lat, składa się w ponad 80% z oryginalnej kości. Jego rzadkość i kompletność sprawiają, że jest to bardzo pożądany egzemplarz, co skłoniło ekspertów do oszacowania jego ceny aukcyjnej na kwotę od 855,000 1.28 do 20 miliona dolarów. Aukcja odbędzie się XNUMX października w hotelu Drouot w Paryżu.

Barry został początkowo odkryty w Wyoming w latach 1990. XX wieku, a później odrestaurowany w 2000 roku przez paleontologa Barry'ego Jamesa. Włoskie laboratorium Zoic przeprowadziło dodatkowe prace konserwatorskie na szkielecie po jego pozyskaniu w zeszłym roku, aby upewnić się, że spełnia on standardy naukowe.

Co istotne, czaszka Barry'ego jest ukończona w 90 procentach, a reszta szkieletu dinozaura jest ukończona w 80 procentach. Alexandre Giquello z Hotelu Drouot opisał go jako „niezwykle dobrze zachowany okaz”, podkreślając jego rzadkość.

Należący do rodziny Iguanodontidae Barry jest jedną z najwcześniej odkrytych grup dinozaurów. Kości znaleziono w formacji Morrison w Wyoming, znanej z obfitych złóż skamieniałości. Co ciekawe, dinozaury ornitopody, takie jak Barry, stanowią jedynie około 14 procent okazów znalezionych na tym obszarze, co czyni to odkrycie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Choć sprzedaż kości dinozaurów spotkała się z krytyką ze strony społeczności naukowej, stała się ona coraz bardziej poszukiwanym rynkiem. Tylko w zeszłym roku sprzedano na aukcji sześć szkieletów dinozaurów, za które zebrano imponujące sumy. W 2020 roku szkielet tyranozaura o imieniu Stan został sprzedany za rekordową kwotę 31.8 miliona dolarów. Mając to na uwadze, szacunkowa cena Barry’ego wynosząca 1.3 miliona dolarów wydaje się okazyjna.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem szkieletu Barry'ego lub innego dinozaura, niezwykle ważne jest przeprowadzenie dokładnych badań nad jego pochodzeniem. Zapewnienie autentyczności i legalności okazu ma ogromne znaczenie, aby uniknąć zakupu fałszywej lub nielegalnej skamieniałości.

