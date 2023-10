Nowe dochodzenie w sprawie 29. komercyjnej misji zaopatrzenia SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Narodowe Laboratorium Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i NASA z radością ogłaszają nadchodzące seminarium internetowe, które zagłębi się w fascynujące badania prowadzone podczas 29. misji SpaceX w ramach komercyjnych usług zaopatrzenia (CRS) do stacji kosmicznej. Misja ta obiecuje przynieść znaczący postęp naukowy, który może mieć głęboki wpływ na ludzkość.

W seminarium internetowym wezmą udział cenieni paneliści, którzy omówią różne ładunki wystrzeliwane na statek kosmiczny SpaceX Dragon i zbadają, jakie korzyści badania prowadzone na ISS mogą przynieść nam wszystkim. Panelistami są eksperci z różnych dziedzin, z których każdy wnosi do dyskusji swoje unikalne spojrzenie i wiedzę.

Doktor Emilie Dressaire, adiunkt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, rzuci światło na finansowane przez NSF badanie „Wicking in Gel-Coated Tubes”. Celem tego badania jest zrozumienie roli śluzu w dostarczaniu leków do płuc, co może zrewolucjonizować metody leczenia dróg oddechowych.

Doktor Sonja Schrepfer, profesor na Wydziale Chirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, podzieli się spostrzeżeniami na temat finansowanego przez NSF badania „Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity”. Badając związek między starzeniem się układu odpornościowego a zdolnościami regeneracyjnymi komórek wątroby, badania te mogą utorować drogę innowacyjnym podejściu do zwalczania chorób związanych ze starzeniem się.

Dr Ken Savin, główny naukowiec w Redwire Space, omówi postępy w zakresie biodruku, w szczególności ambitny plan Redwire dotyczący drukowania ludzkich komórek serca w kosmosie przy użyciu przełomowego zakładu Biofabrication. Te przełomowe badania mogą odblokować nowe możliwości w medycynie regeneracyjnej i potencjalnie przezwyciężyć ograniczenia, przed którymi stoi Ziemia.

David kapral, inżynier ds. badań w Boeingu, zajmie się dochodzeniem w sprawie „powłoki przeciwdrobnoustrojowej Boeinga”. Testując materiał przeciwdrobnoustrojowy w różnych miejscach stacji kosmicznej, badania te mają na celu ulepszenie i zapewnienie bezpieczeństwa przyszłych misji kosmicznych poprzez ograniczenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego.

Dr Kathryn Gardner-Vandy, adiunkt lotnictwa i przestrzeni kosmicznej na Uniwersytecie Stanowym Oklahoma, podzieli się szczegółami na temat projektu edukacyjnego „Choctaw Heirloom Seeds”. Inicjatywa ta ma na celu inspirowanie i edukowanie uczniów na temat znaczenia konserwacji nasion tradycyjnych i potencjalnej roli, jaką mogą one odegrać w zrównoważonym rolnictwie.

Seminarium internetowe, zaplanowane na wtorek, 31 października 2023 r., o godzinie 1:XNUMX EDT, będzie dostępne do transmisji na żywo na stronie internetowej ISS ​​National Lab dla publiczności oraz w Zoomie dla mediów. Przedstawicieli mediów chcących wziąć udział w wydarzeniu zachęcamy do zarejestrowania się w celu uzyskania dostępu do Zoomu co najmniej na godzinę przed wydarzeniem. Ponadto opinia publiczna może zaangażować się, zadając badaczom pytania, korzystając z hashtagu #ISSNationalLab w mediach społecznościowych.

Oczekuje się, że SpaceX CRS-29 wystartuje nie wcześniej niż w niedzielę 5 listopada 2023 r. o godzinie 10:01 czasu wschodniego z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego. Dalsze informacje na temat sponsorowanych przez ISS National Lab projektów związanych z tą misją zostaną udostępnione mediom i opinii publicznej w nadchodzących dniach.

