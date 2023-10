Media nie uwzględniają wpływu jednorazowych masek na środowisko

Niedawny przegląd przeprowadzony przez zespół ekspertów z Uniwersytetu w Bangor rzucił światło na to, że media nie podkreślają negatywnego wpływu jednorazowych masek na środowisko. Badanie, w którym przeanalizowano doniesienia prasowe brytyjskiej i irlandzkiej od marca 2020 r. do grudnia 2021 r., wykazało, że gazety w swoich doniesieniach w przeważającej mierze opowiadały się za jednorazowymi maskami chirurgicznymi, nie odnosząc się odpowiednio do kwestii gospodarki odpadami i zrównoważenia środowiskowego.

Według dr Anaïs Augé, pierwszej autorki badania, sposób, w jaki media donosiły o maskach, znacząco wpłynął na wybory ludzi dotyczące noszenia masek podczas pandemii. Terminu „maski” często używano w odniesieniu do jednorazowych masek na twarz, natomiast „zakrycia twarzy” kojarzono z maseczkami materiałowymi wykonanymi samodzielnie lub kupionymi w sklepie. Media również zwykle używały słowa „maska”, gdy omawiały obowiązkowe noszenie, natomiast „zakrywanie twarzy” stosowano, gdy istniał element wyboru.

Pomimo dyskusji naukowych na temat bezpieczeństwa i możliwości ponownego użycia osłon twarzy, gazety w dużej mierze zaniedbały przekazywanie tych informacji społeczeństwu. Doktor Morwenna Spear, materiałoznawca, podkreśliła, że ​​nawet we wczesnych stadiach pandemii COVID-19 niewiele uwagi poświęcono kwestiom środowiskowym związanym z maskami jednorazowego użytku.

Zespół badawczy uważa, że ​​gazety odegrały rolę w promowaniu stosowania masek jednorazowego użytku i przyczyniły się do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Badanie podkreśla potrzebę bardziej odpowiedzialnej sprawozdawczości uwzględniającej wpływ różnych opcji masek na środowisko i zachęcającej do stosowania osłon twarzy wielokrotnego użytku.

Badanie to było częścią projektu Arts and Humanities Research Council kierowanego przez prof. Nathana Abramsa, którego celem było zrozumienie czynników wpływających na wybory i zachowania konsumentów dotyczące masek twarzowych. W projekcie podkreślono odpowiedzialne usuwanie masek oraz znaczenie przekazu medialnego dla wpływania na motywację społeczną i proces podejmowania decyzji.

Ogólnie rzecz biorąc, przegląd podkreśla straconą przez media szansę zajęcia się konsekwencjami jednorazowych masek twarzowych dla środowiska i podniesienia świadomości wśród społeczeństwa. Wzywa do bardziej kompleksowego podejścia do sprawozdawczości, które uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju i umożliwia jednostkom dokonywanie świadomych wyborów w celu ochrony zarówno zdrowia publicznego, jak i środowiska.