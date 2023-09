Rola mitochondrialnego DNA w reprodukcji człowieka

By

W tym artykule omówiono nowe badania, które potwierdzają naukowe zrozumienie, że mitochondrialne DNA (mtDNA) jest dziedziczone wyłącznie od matki. Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature Genetics, było wynikiem współpracy Oregon Health & Science University i innych instytucji.

Wcześniej sądzono, że mtDNA ojca zostaje wyeliminowane po zapłodnieniu, ale badanie wykazało, że dojrzałe plemniki rzeczywiście zawierają niewielką liczbę mitochondriów, chociaż brakuje im nienaruszonego mtDNA. Naukowcy odkryli również, że plemnikom brakuje białka niezbędnego do utrzymania mtDNA. Przyczyna tego wykluczenia nie jest obecnie znana, ale może być związana z dużym zapotrzebowaniem energetycznym plemników podczas zapłodnienia, co może prowadzić do kumulacji mutacji mtDNA.

Natomiast rozwijające się jaja, zwane oocytami, czerpią energię głównie z otaczających komórek i utrzymują stosunkowo nieskazitelny mtDNA. To rozróżnienie przyczynia się do ewolucyjnej korzyści polegającej na dziedziczeniu wyłącznie mtDNA od matki, ponieważ ogranicza ryzyko chorobotwórczych mutacji mtDNA u potomstwa. Mutacje w mtDNA mogą skutkować śmiertelnymi zaburzeniami wpływającymi na narządy o dużym zapotrzebowaniu na energię, takie jak serce, mięśnie i mózg.

Aby zapobiec przenoszeniu znanych zaburzeń mtDNA, opracowano mitochondrialną terapię zastępczą (MRT). MRT polega na zastąpieniu zmutowanego mtDNA zdrowym mtDNA z jaj dawcy poprzez zapłodnienie in vitro. Jednakże badania kliniczne MRT w Stanach Zjednoczonych są obecnie ograniczone, a badania są prowadzone w innych krajach, takich jak Wielka Brytania i Grecja.

Nowe odkrycie dotyczące roli mtDNA w dojrzewaniu i zapłodnieniu plemników ma ważne implikacje dla ludzkiej płodności i terapii komórkami rozrodczymi. Zrozumienie funkcji białek biorących udział w utrzymaniu mtDNA może prowadzić do postępu w leczeniu niepłodności i technologiach wspomaganego rozrodu.

Źródło: ANI | | Opublikowane przez Tapatrisha Das, Waszyngton, 20 września 2023 r

Definicje:

– DNA mitochondrialne (mtDNA): Kod genetyczny przechowywany w mitochondriach, które działają jako elektrownia każdej komórki w organizmie.

– Oocyt: rozwijające się jajo.

– Mitochondrialny czynnik transkrypcyjny A (TFAM): białko niezbędne do utrzymania mtDNA.

– Mitochondrialna terapia zastępcza (MRT): Metoda zastąpienia zmutowanego mtDNA zdrowym mtDNA poprzez zapłodnienie in vitro.

Źródło: nie podano dodatkowych informacji.