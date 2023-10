Ogromny ocean odkryty pod skorupą ziemską

By

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia – pod skorupą ziemską kryje się ogromny ocean. Woda magazynowana w skale zwanej „ringwoodytem” znajduje się 400 km pod ziemią. Odkrycie to doprowadziło do wniosku, że pod powierzchnią znajduje się trzy razy więcej wody niż we wszystkich oceanach razem wziętych.

Woda jest przechowywana w wyjątkowym stanie zwanym stanem przypominającym gąbkę, który nie jest ani cieczą, ciałem stałym, ani gazem, ale stanem czwartym. Struktura krystaliczna ringwoodytu pozwala mu przyciągać wodór i zatrzymywać wodę, dzięki czemu zachowuje się jak gąbka.

Geofizyk Steve Jacobsen, członek zespołu odpowiedzialnego za odkrycie, stwierdził: „Myślę, że w końcu widzimy dowody na obieg wody na całej Ziemi, co może pomóc wyjaśnić ogromną ilość wody w stanie ciekłym na powierzchni naszej nadającej się do zamieszkania planety”.

Odkrycia dokonano poprzez badanie trzęsień ziemi i analizę fal uderzeniowych rejestrowanych przez sejsmometry. Odczyty sejsmiczne potwierdziły obecność wody w skale.

Odkrycie to ma znaczące implikacje dla naszego zrozumienia obiegu wody na Ziemi i ogromnej ilości wody na naszej planecie. Rzuca także światło na tajemnice ukryte pod skorupą ziemską i podkreśla nieustanny cud natury.

Oprócz tego niezwykłego odkrycia naukowcy odkryli niedawno także zupełnie nowy ekosystem pod skorupą wulkaniczną przy pomocy podwodnego robota. Odkrycia te przypominają nam, że wciąż jest wiele do odkrycia na temat naszej planety i jej ukrytych tajemnic.

Źródła:

– Artykuł naukowy: „Wytapianie odwodnienia u szczytu dolnego płaszcza”

– Geofizyk Steve Jacobsen