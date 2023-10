Kolosalna kometa z charakterystycznymi „rogami” pędząca w stronę Ziemi

By

Kolosalna kometa znana jako 12P/Pons-Brooks szybko zbliża się do Ziemi, ukazując swoje niezwykłe cechy zwane „rogami”. Pomimo tego, że w ciągu czterech miesięcy doszło do drugiej poważnej erupcji, te charakterystyczne cechy są nadal widoczne. Tym, co czyni tę kometę jeszcze bardziej wyjątkową, jest obecność na jej szczycie aktywnego wulkanu. W tej masywnej komecie, wielkości mniej więcej miasta, znajduje się wulkan, który ma wybuchnąć ponownie zaledwie kilka miesięcy po początkowej eksplozji. Oczekuje się, że kontynuując swoją podróż w stronę Słońca, wyemituje oszałamiającą chmurę gazu i lodu, przypominającą parę rogów wystających z powierzchni komety.

Sklasyfikowana jako kometa kriowulkaniczna, 12P/Pons-Brooks ma rdzeń o średnicy około 30 kilometrów. Rdzeń ten składa się z połączenia gazu, pyłu i lodu, zwanego łącznie „kriomagmą”. Jądro komety otoczone jest osłoną gazową zwaną „komą”. Kiedy temperatura jądra wzrasta, następuje eksplozja w przestrzeń kosmiczną.

Eksperci zaobserwowali ekspansję i rozwój charakterystycznych rogów komety. Niektórzy nawet dokonywali porównań, porównując nieregularny kształt komety do statków kosmicznych science fiction, takich jak Sokół Millennium z Gwiezdnych Wojen. Nieregularny kształt komy przypisuje się anomaliom w jądrze komety. Richard Miles, astronom z Brytyjskiej Akademii Astronomii, wyjaśnił, że długotrwała ekspansja gazów wewnątrz komety kształtuje jej nieregularny kształt.

Oczekuje się, że w nadchodzących dniach koma komety będzie się nadal rozszerzać, jeszcze bardziej uwydatniając jej niezwykłe rogi. To niezwykłe zjawisko niebieskie zachwyci mieszkańców Ziemi 21 kwietnia 2024 r., po czym wypchnie kometę z powrotem w stronę zewnętrznych krańców Układu Słonecznego. Powróci ono jednak dopiero w 2095 roku.

