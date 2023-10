Nowo odnalezione nagranie z telewizji przemysłowej ukazuje błysk światła poprzedzający głośny wybuch w Melbourne

By

Na nagraniu z telewizji przemysłowej z Melbourne w północno-wschodniej Australii uchwycono nagły błysk światła, po którym nastąpił głośny huk, wprawiając mieszkańców w zakłopotanie. Film nagrany przez mieszkankę Doreen pokazuje jasny błysk światła i wybuchowy dźwięk. Zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich obszarów, takich jak Balwyn i Doncaster, szukali odpowiedzi w mediach społecznościowych.

Chociaż istniały różne spekulacje, astronom Brad Tucker z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego uważa, że ​​zjawisko to było prawdopodobnie spowodowane rozpadem meteorytu. Wyjaśnia, że ​​kiedy szybko poruszająca się asteroida wpada w atmosferę ziemską, uwolniona energia tworzy grzmot dźwiękowy, w wyniku którego powstaje wybuchowy dźwięk. Tucker podkreśla również, że nierzadko zdarza się, że tego typu wydarzenia są organizowane lokalnie i są świadkami mieszkańców określonych obszarów.

Na podstawie rozmiaru błysku i eksplozji Tucker szacuje, że asteroida ma szerokość od 4 do 16 cali, czyli mniej więcej wielkość piłki do koszykówki. Fragmenty asteroidy albo spłonęłyby po wejściu do atmosfery, albo spadłyby na Ziemię.

Chociaż naukowcy są biegli w wykrywaniu asteroid większych niż 100 metrów, mniejsze, takie jak niedawny incydent, mogą pozostać niewykryte aż do momentu uderzenia. Tucker zapewnia, że ​​jest wysoce nieprawdopodobne, aby asteroida o rozmiarach podobnych do tej odpowiedzialnej za wyginięcie dinozaurów uderzyła w Ziemię. Jednak mniejsze asteroidy nadal mogą uwalniać znaczne ilości energii.

Świadkowie, tacy jak Jason Busuttil z Langwarrin, zeznali, że widzieli meteoryt zmierzający w stronę Dandenongów. Materiał filmowy CCTV dostarczył cennych dowodów naukowcom badającym te wydarzenia na niebie.

