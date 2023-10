Najsilniejsze trzęsienie Marsa, jakie kiedykolwiek zarejestrowano, spowodowane siłami tektonicznymi, a nie uderzeniem asteroidy

Naukowcy odkryli, że najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na Marsie, nie zostało spowodowane uderzeniem asteroidy, ale raczej siłami tektonicznymi wewnątrz samej planety. To odkrycie sugeruje, że Mars jest bardziej aktywny sejsmicznie, niż wcześniej sądzono.

Lądownik NASA InSight, który wylądował na Marsie w listopadzie 2018 r., wykrył trzęsienie o sile 4.7 w skali Richtera w dniu 4 maja 2022 r. Trzęsienie to było pięć razy silniejsze niż poprzedni rekordzista, który został również zmierzony przez InSight w 2021 r. W przeciwieństwie do większości trzęsień Marsa, które trwają tylko godzinę, pogłos tego trzęsienia trwał bezprecedensowe sześć godzin, co czyni go najdłużej trwającym trzęsieniem, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na innej planecie.

Chociaż od czasu przybycia na Marsa InSight wykrył ponad 1,300 trzęsień ziemi, to konkretne trzęsienie wyróżniało się, ponieważ jego sygnał był podobny do tych powodowanych przez uderzenia asteroid. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów na istnienie krateru uderzeniowego ani smugi pyłu, co doprowadziło naukowców do wniosku, że trzęsienie miało podłoże tektoniczne.

Wbrew obiegowej opinii Mars był wcześniej uważany za zbyt mały i zbyt zimny, aby wykazywać aktywność tektoniczną. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars nie ma płyt tektonicznych, które poruszają się w odpowiedzi na siły działające w płaszczu. Zamiast tego trzęsienie wykryte przez InSight było prawdopodobnie spowodowane uwolnieniem naprężeń w skorupie Marsa sprzed miliardów lat, powstałych w wyniku chłodzenia i kurczenia się różnych części planety w różnym tempie.

Zrozumienie aktywności tektonicznej Marsa ma kluczowe znaczenie dla przyszłych eksploracji i potencjalnej kolonizacji człowieka. Badając rozkład naprężeń na planecie, naukowcy mają nadzieję określić obszary bezpieczne do zamieszkania przez ludzi oraz obszary, których należy unikać.

To przełomowe badanie opublikowano w czasopiśmie Geophysical Research Letters.

