Zaskakujący skład ciekłego żelaznego rdzenia Marsa

Nowe badania oparte na danych sejsmicznych z misji NASA InSight wywróciły do ​​góry nogami naszą wcześniejszą wiedzę na temat ciekłego żelaznego jądra Marsa. Naukowcy z ETH Zurich odkryli, że rdzeń jest nie tylko mniejszy niż wcześniej sądzono, ale jest również otoczony warstwą stopionego krzemianu o grubości 150 km. Odkrycia te rzucają światło na gęstość i skład jądra Marsa oraz dostarczają cennych informacji na temat powstawania planety.

Jednym z kluczowych odkryć jest zmniejszenie promienia jądra. Początkowo szacowana na 1,800–1,850 km, nowe pomiary wskazują, że promień jądra mieści się w przedziale od 1,650 do 1,700 km. Ten mniejszy rozmiar oznacza wyższą gęstość niż wcześniej szacowano, co sugeruje, że rdzeń składa się z 9 do 15 procent lekkich pierwiastków, takich jak siarka, węgiel, tlen i wodór.

Zaskakującym odkryciem jest także obecność warstwy roztopionego krzemianu otaczającej rdzeń. Ziemia nie posiada tak wyraźnej warstwy stopionej, co czyni wewnętrzną strukturę Marsa wyjątkową. Odkrycia te podważają nasze poprzednie modele wnętrz planet i zapewniają nowe spojrzenie na ewolucję Marsa.

Skład jądra Marsa dostarcza wskazówek na temat jego wczesnego powstania. Znacząca ilość lekkich pierwiastków sugeruje, że rdzeń powstał na początku historii Układu Słonecznego, prawdopodobnie w czasie, gdy Słońce było jeszcze otoczone gazem mgławicowym, stanowiąc źródło akumulacji tych pierwiastków.

Badania te mają głębokie implikacje dla naszego zrozumienia Marsa i jego historii geologicznej. Badając dane sejsmiczne i łącząc je z symulacjami komputerowymi, naukowcy mogą w dalszym ciągu odkrywać nowe informacje na temat wewnętrznego funkcjonowania Czerwonej Planety. W miarę gromadzenia większej ilości danych i udoskonalania naszych modeli niewątpliwie zyskamy głębsze zrozumienie unikalnego składu Marsa i procesów, które go ukształtowały.

Często Zadawane Pytania

1. Jak naukowcy określili skład jądra Marsa?

Naukowcy analizujący dane sejsmiczne zebrane przez misję InSight porównali je z symulacjami pierwszych zasad właściwości sejsmicznych ciekłych stopów metali. To połączenie danych i symulacji pozwoliło im określić skład i gęstość jądra Marsa.

2. Dlaczego obecność warstwy roztopionego krzemianu jest znacząca?

Obecność warstwy stopionego krzemianu otaczającego jądro Marsa jest znacząca, ponieważ nie obserwuje się jej w wewnętrznej strukturze Ziemi. Ta różnica zapewnia cenny wgląd w odrębną historię geologiczną Marsa i procesy ewolucyjne.

3. Co oznacza mniejszy rozmiar jądra Marsa?

Mniejszy rozmiar jądra Marsa wraz z jego niezmienioną masą wskazuje na większą gęstość. Oznacza to, że rdzeń zawiera mniej lekkich pierwiastków, niż wcześniej szacowano. Mniejszy rozmiar i większa gęstość odpowiadają typowym scenariuszom powstawania planet.

4. Co skład jądra Marsa mówi nam o jego powstaniu?

Znacząca obecność lekkich pierwiastków w jądrze Marsa sugeruje wczesne powstanie, prawdopodobnie w czasie, gdy Słońce było jeszcze otoczone gazem mgławicowym. Dostarcza to wskazówek na temat wczesnej historii planety i akumulacji lekkich pierwiastków w jej jądrze.

5. W jaki sposób badanie danych sejsmicznych może pomóc nam zrozumieć wnętrze Marsa?

Dane sejsmiczne zebrane z Marsa pozwalają naukowcom analizować wewnętrzną strukturę i skład planety. Badając charakterystykę trzęsień Marsa i łącząc je z symulacjami, badacze mogą uzyskać cenne informacje na temat wewnętrznego funkcjonowania Czerwonej Planety i jej procesów geologicznych.