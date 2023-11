Nowe spojrzenie na trzęsienia Marsa: badanie aktywności wibracyjnej na Czerwonej Planecie

Naukowcy odkryli niedawno źródło najpotężniejszego wstrząsu zarejestrowanego na Marsie, rzucając nowe światło na aktywność sejsmiczną planety. Wbrew początkowym przypuszczeniom dotyczącym uderzenia meteorytu wydaje się, że zdarzenie sejsmiczne, znane jako „S1222a”, zostało spowodowane ogromnymi siłami tektonicznymi wewnątrz skorupy Marsa. Za tym przełomowym odkryciem, opublikowanym w czasopiśmie Geophysical Research Letters, pracował zespół międzynarodowych badaczy, na którego czele stał Uniwersytet Oksfordzki.

Trzęsienia Marsa, podobne do trzęsień ziemi na Ziemi, to wibracje występujące na powierzchni Marsa. Chociaż badacze wykryli już wcześniej różne wstrząsy spowodowane uderzeniami meteorytów podczas misji lądownika InSight, sygnał wibracyjny tego konkretnego zdarzenia miał zdumiewająco podobną charakterystykę. W związku z tym zespół rozpoczął poszukiwania międzynarodowe, współpracując z agencjami kosmicznymi, takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna, Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych i Agencja Kosmiczna Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pomimo tego, że Mars jest mniejszy w porównaniu do Ziemi, jego powierzchnia lądowa jest podobna ze względu na brak oceanów. Kierujący badaniem dr Benjamin Fernando miał na celu zbadanie kolosalnego obszaru o powierzchni 144 milionów kilometrów kwadratowych. Był to pierwszy projekt, który zjednoczył wszystkie misje na orbicie Marsa, napędzając zbiorowe wysiłki na rzecz eksploracji Czerwonej Planety.

Po miesiącach szeroko zakrojonych badań nie odkryto żadnych nowych kraterów, co podważa wcześniejsze założenia o uderzeniu meteorytu. Zamiast tego prawdziwe pochodzenie zdarzenia sejsmicznego powiązano z uwolnieniem ogromnych sił tektonicznych we wnętrzu Marsa. To odkrycie sugeruje, że Mars może być bardziej aktywny wibracyjnymi niż wcześniej sądzono, co podważa koncepcję jego uśpionej tektoniki płyt.

Dr Fernando skomentował: „Nadal uważamy, że na Marsie nie ma obecnie aktywnej tektoniki płyt, zatem zdarzenie to mogło być spowodowane spadkiem ciśnienia w skorupie marsjańskiej”. Te przełomowe odkrycia niosą ze sobą istotne implikacje dla przyszłego zamieszkiwania ludzi na Marsie, dostarczając wiedzy niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego osiedlania się.

Badanie to podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej i potrzebę stosowania różnorodnych instrumentów na Marsie, aby odkryć jego tajemnice. W miarę jak misja InSight zbliża się do końca w grudniu 2022 r., naukowcy wykorzystują obecnie wnioski zdobyte w ramach tych badań w nadchodzących misjach, w tym misjach księżycowych i badaniach księżyca Saturna, Tytana.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są trzęsienia Marsa?

Trzęsienia Marsa to zdarzenia sejsmiczne występujące na powierzchni Marsa, podobne do trzęsień ziemi na Ziemi. Wibracje te, znane również jako trzęsienia Marsa, dostarczają cennych informacji na temat struktury wnętrza planety i jej geologii.

Jak naukowcy badają trzęsienia Marsa?

Naukowcy badają trzęsienia Marsa za pomocą misji lądownikowych, takich jak misja NASA InSight. Misje te wykorzystują sejsmometry do wykrywania i rejestrowania wibracji powodowanych przez trzęsienia Marsa. Analizując dane zarejestrowane przez te instrumenty, badacze mogą lepiej zrozumieć aktywność sejsmiczną Marsa.

Dlaczego zrozumienie aktywności sejsmicznej Marsa jest ważne?

Zrozumienie aktywności sejsmicznej Marsa jest kluczowe z różnych powodów. Pomaga naukowcom zrozumieć wewnętrzną dynamikę planety, obecność sił tektonicznych i jej potencjał w zakresie wspierania zamieszkiwania przez ludzi w przyszłości. Ponadto badanie trzęsień Marsa przyczynia się do szerszego zrozumienia geologii planet i ewolucji planet skalistych.

