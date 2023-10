Nowe badania na temat jądra Marsa

Niedawne badania przeprowadzone przez zespoły badawcze na szwajcarskim uniwersytecie ETH Zürich i Université Paris Cité rzuciły nowe światło na rdzeń Marsa, podważając wcześniejsze wyobrażenia na temat jego składu i struktury. Rozpoczęty w 2016 r. projekt sejsmiczny eksperymentu sejsmicznego dla struktury wnętrza (SEIS) lądownika NASA InSight dostarczył w 2021 r. cenne dane sugerujące, że rdzeń Marsa jest otoczony warstwą stopionej skały i jest mniejszy niż wcześniej sądzono.

Wcześniej naukowcy byli zakłopotani odkryciem większej liczby lżejszych pierwiastków, takich jak siarka, węgiel, tlen i wodór, w jądrze Marsa, niż sugerowały teorie dotyczące historii powstawania planety. Jednak nowe badania opublikowane w Nature dostarczają alternatywnego wyjaśnienia. Proponują, że rdzeń Marsa z ciekłego żelaza jest w rzeczywistości otoczony 150-kilometrową warstwą prawie stopionej skały krzemianowej. Ponadto badania te sugerują mniejszy promień rdzenia i większą gęstość w porównaniu z wcześniejszymi ustaleniami InSight. Wyniki te są bardziej zgodne z wiedzą o składzie chemicznym Marsa.

Analizując dane sejsmologiczne z misji InSight, zespoły badawcze doszły do ​​podobnych wniosków. Obydwa zespoły zgodziły się, że rdzeń ciekłego żelaza i niklu Marsa rozciąga się tylko w połowie drogi do powierzchni planety. Zidentyfikowali także warstwę stopionej skały, korzystając z trzech głównych sygnałów sejsmologicznych. Podłużne fale sejsmiczne, zwane falami P, przechodzą przez dno płaszcza Marsa, ale nie rozprzestrzeniają się do jądra. Jednocześnie poprzeczne fale sejsmiczne, zwane falami S, emitowane przez trzęsienia Marsa bliżej lądownika, rozchodzą się przez środkową i górną część płaszcza, wskazując na chłodniejszy stan stały. Co więcej, dowody odbić fal S od góry stopionej warstwy potwierdzają jej stały charakter.

Te nowe odkrycia dostarczają cennych informacji na temat struktury jądra i płaszcza Marsa. Połączenie obserwacji sejsmologicznych z wiedzą na temat powstawania i ewolucji planet ziemskich, a także danymi na temat wielkości, kształtu, rotacji i pola grawitacyjnego planet, oferuje cenne spojrzenie na historię geologiczną Marsa i przyszłą dynamikę. Badania nie tylko pogłębiają naszą wiedzę o Marsie, ale także dostarczają istotnego kontekstu dla zrozumienia planet ziemskich, takich jak Ziemia.

Niemniej jednak należy zauważyć, że badania przedstawiają regionalne zdjęcia Marsa, a dalsze badania w różnych lokalizacjach są konieczne, aby uzyskać pełniejsze zrozumienie wnętrza planety. Obecnie nie ma planów, aby agencje kosmiczne prowadziły misje, które dostarczyłyby dodatkowych danych wyjaśniających tę kwestię. Niemniej jednak te ostatnie badania stanowią znaczący postęp w rozwiązywaniu tajemnic jądra Marsa.