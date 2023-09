Astronauta ESA Marcus Wandt przydzielony do misji Axiom 3

By

Astronauta projektu ESA Marcus Wandt ze Szwecji został wybrany na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w ramach misji Axiom Mission 3 (Ax-3) w styczniu 2024 r. Misję o nazwie Muninn wspierają ESA i Szwedzka Narodowa Agencja Kosmiczna ( SNSA). Marcus będzie specjalistą ds. misji pod dowództwem Michaela Lópeza-Alegríi, głównego astronauty Axiom Space, reprezentującego zarówno USA, jak i Hiszpanię jako podwójne obywatelstwo.

Misja Ax-3 będzie pierwszą komercyjną misją lotu kosmicznego z udziałem astronauty sponsorowanego przez ESA. Podkreśla to wsparcie ESA dla nowego pokolenia badaczy kosmosu wykorzystujących komercyjny dostęp do przestrzeni kosmicznej do napędzania europejskiej gospodarki i poszerzania wiedzy poza Ziemią.

Pozostali członkowie załogi misji Axe-3 to Walter Villadei, pułkownik i pilot włoskich sił powietrznych oraz specjalista misji Alper Gezeravci z Türkiye. Wszyscy trzej członkowie załogi mają duże doświadczenie lotnicze i służyli w siłach powietrznych swojego kraju.

Zaangażowanie ESA w tę misję pokazuje zaangażowanie agencji we wspieranie państw członkowskich i promowanie szybkich, krótkotrwałych misji, które generują dobrą naukę, zasięg, edukację i korzyści dla życia na Ziemi. Oczekuje się, że misja Ax-3 będzie miała charakter transformacyjny i sprawi, że narody europejskie staną się pionierami w powstającym komercyjnym przemyśle kosmicznym.

Rakieta SpaceX Falcon 9 wyniesie Ax-3 na statek kosmiczny SpaceX Crew Dragon z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie w USA. Po zadokowaniu na ISS Marcus spędzi do 14 dni na prowadzeniu badań nad mikrograwitacją i działaniach edukacyjnych.

Marcus przechodzi obecnie rygorystyczny program szkoleniowy w Europie, USA, Kanadzie i Japonii, aby przygotować się do misji. Jego podróż można śledzić na blogu ESA Exploration, X i Instagramie.

Źródło: ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) i Axiom Space