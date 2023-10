Naukowcy mapują przełączniki genowe w różnych typach komórek mózgowych i ich związek z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego poczynili znaczny postęp w zrozumieniu złożoności ludzkiego mózgu poprzez mapowanie przełączników genów w różnych typach komórek mózgowych. W ramach wysiłków na dużą skalę przeanalizowali ponad milion ludzkich komórek mózgowych i zidentyfikowali 107 różnych podtypów komórek mózgowych. Celem tego badania, będącego częścią inicjatywy BRAIN, jest lepsze zrozumienie powiązań między typami komórek a zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.

Mapowanie różnych typów komórek w mózgu i zrozumienie ich funkcji ma kluczowe znaczenie dla odkrycia nowych terapii, które mogą być ukierunkowane na poszczególne typy komórek istotne dla określonych chorób. Analizując ogromną liczbę komórek mózgowych, badacze byli w stanie powiązać określone aspekty biologii molekularnej z szeroką gamą chorób neuropsychiatrycznych, w tym schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, chorobą Alzheimera i poważną depresją.

Aby jeszcze bardziej ulepszyć swoje ustalenia, naukowcy wykorzystali narzędzia sztucznej inteligencji (AI) do przewidywania skutków określonych wariantów genów wysokiego ryzyka. Podejście to pozwoliło im przewidzieć, w jaki sposób zmiany sekwencji DNA wpływają na regulację genów i przyczyniają się do chorób. Rozumiejąc te mechanizmy, badacze mogą opracować ukierunkowane metody leczenia i terapie różnych zaburzeń neuropsychiatrycznych.

Choć badania te dostarczają przełomowego wglądu w ludzki mózg i jego patologię, pozostaje jeszcze wiele do odkrycia. Trwające badania na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, we współpracy z innymi instytucjami, mają na celu zbadanie komórek z wielu ludzkich mózgów i zbadanie, jak mózg zmienia się podczas rozwoju i chorób. Ta dogłębna analiza komórek mózgowych przyczyni się do lepszego zrozumienia biologii leżącej u podstaw zaburzeń neuropsychiatrycznych i potencjalnie doprowadzi do nowych możliwości rehabilitacji.

Badanie, o którym mowa, opublikowano w czasopiśmie Science i stanowi wkład w inicjatywę BRAIN Initiative Narodowego Instytutu Zdrowia, której celem jest zrewolucjonizowanie naszego rozumienia mózgu ssaków poprzez opracowanie nowatorskich neurotechnologii do charakteryzowania typów komórek nerwowych.

