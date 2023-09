Ponura przyszłość: ssakom może grozić wyginięcie za 250 milionów lat

Nowe badanie ostrzega, że ​​ssakom, w tym ludziom, może grozić wyginięcie w ciągu najbliższych 250 milionów lat. Naukowcy wykorzystali wirtualną symulację do prognozowania przyszłości naszej planety, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak ruch kontynentów, zmiany w składzie atmosfery i rosnąca jasność słońca.

Badanie prowadzone pod kierunkiem Alexandra Farnswortha, naukowca zajmującego się paleoklimatem na Uniwersytecie w Bristolu, wykazało, że połączenie jaśniejszego słońca, zmian w geografii kontynentów i zwiększonego poziomu dwutlenku węgla stworzy środowisko, w którym ssaki nie będą w stanie przetrwać W.

Naukowcy przewidzieli powstanie superkontynentu, nazwanego Pangea Ultima, wzdłuż równika za 250 milionów lat. Symulacje komputerowe wykazały, że większość lądu Pangea Ultima doświadczy niebezpiecznie wysokich temperatur. Lądy nagrzewają się szybciej niż oceany, a gdy wszystkie kontynenty zostaną złączone razem, powstaną rozległe obszary wewnętrzne, w których temperatury będą gwałtownie rosnąć.

Dodatkowo topografia Pangea Ultima, obejmująca rozległe połacie płaskiego lądu z dala od oceanu, spowolniłaby proces usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Model sugerował również, że superkontynent będzie usiany wulkanami, które uwalniają duże ilości dwutlenku węgla, co jeszcze bardziej zaostrzy efekt ocieplenia.

Choć niektóre obszary na obrzeżach Pangea Ultima mogą nadawać się do przeżycia dla ssaków, badacze doszli do wniosku, że na większości superkontynentu byłoby zbyt gorąco, aby ssaki mogły przetrwać, co mogłoby doprowadzić do masowego wymierania.

Warto zaznaczyć, że w modelu nie uwzględniono stopniowego spadku ciepła uciekającego z wnętrza Ziemi, co mogłoby skutkować mniejszą liczbą erupcji wulkanów i mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Czynnik ten może przedłużyć przeżycie ssaków, chociaż dokładny czas trwania pozostaje nieznany.

Niemniej jednak badanie to przedstawia ponurą przyszłość dla ssaków, jeśli przewidywany scenariusz superkontynentu i rosnących temperatur stanie się rzeczywistością.

Źródła:

— The New York Times

– Nauka o przyrodzie