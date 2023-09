Nawiązanie kontaktu: naukowcom udało się połączyć pojedyncze nanowstążki grafenowe

By

Naukowcy z Uniwersytetu Illinois Urbana-Champaign opracowali metodę „okablowania” nanowstążek grafenowych (GNR), klasy materiałów jednowymiarowych, które mogą mieć znaczenie w skalowaniu urządzeń mikroelektronicznych. Zespół wyprodukował metalowe styki w skali nanometrowej na poszczególnych GNR, korzystając z procesu opartego na skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) z zapisem bezpośrednim. Metoda ta pozwala na precyzyjne wykonanie styków metalowych do określonych GNR, zapewniając funkcjonalność urządzenia wymaganą do działania tranzystora.

Grafen, warstwa atomów węgla o grubości jednego atomu, od dawna uważany jest za potencjalny materiał elektroniczny o dużej prędkości, który może zastąpić krzem. Jednak sam grafen nie jest półprzewodnikiem. Aby wytworzyć właściwości półprzewodnikowe w grafenie, należy go uczynić bardzo małym lub zbudować w określone kształty, takie jak wstęgi. W tym badaniu zsyntetyzowano atomowo precyzyjne GNR i pomyślnie utworzono styki metalowe.

Zespół wykorzystał skaningowy mikroskop tunelowy do skanowania powierzchni i identyfikacji GNR. Po zlokalizowaniu GNR badacze wykorzystali wiązkę elektronów w STM do wywołania osadzania się metalu i utworzenia drutów. Ta precyzyjna metoda okablowania pozwoliła na kontrolowane wykonanie metalowych styków w tranzystorach GNR. Naukowcy odkryli również, że elektroniczny charakter GNR zmienił się po zastosowaniu metalowych styków, co świadczy o możliwości celowej modyfikacji ich właściwości.

Jedną z zalet tej techniki jest to, że jest ona przeprowadzana w środowisku o bardzo wysokiej próżni, co gwarantuje, że materiał pozostaje wolny od zanieczyszczeń atmosferycznych, które mogą pogorszyć działanie urządzenia. Następnym krokiem zespołu badawczego jest stworzenie działającego tranzystora przy użyciu wytworzonych tranzystorów GNR i zmierzenie jego charakterystyki.

Ten przełom w okablowaniu poszczególnych GNR otwiera nowe możliwości rozwoju szybkich urządzeń elektronicznych i toruje drogę do dalszego postępu w technologii opartej na grafenie.

Źródło: Uniwersytet Illinois Grainger College of Engineering