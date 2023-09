Naukowcy opracowują metodę „okablowania” nanowstążek grafenowych dla mikroelektroniki

Naukowcy dokonali przełomu w opracowaniu nanowstążek grafenowych (GNR), klasy jednowymiarowych materiałów, które mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach mikroelektronicznych. Zespół wykorzystał proces oparty na skaningowej mikroskopii tunelowej z zapisem bezpośrednim (STM) do wytworzenia metalowych styków w skali nanometrowej na poszczególnych GNR, umożliwiając kontrolę ich właściwości elektronicznych.

Grafen, warstwa atomów węgla o grubości jednego atomu, przyciąga uwagę jako potencjalny materiał elektroniczny o dużej szybkości. Ograniczeniem jest jednak brak właściwości półprzewodnikowych. W tym badaniu stworzono atomowo precyzyjne GNR i pomyślnie wykonano metalowe styki, zapewniając funkcjonalność niezbędną do działania tranzystora.

Naukowcy wykorzystali technikę wykorzystującą skaningowy mikroskop tunelowy do skanowania powierzchni i identyfikacji odpowiednich GNR. Po zidentyfikowaniu GNR uruchomiono osadzanie metalu za pomocą wiązki elektronów w celu utworzenia okablowania. Stwierdzono, że ta metoda łączenia GNR jest bardziej precyzyjna i mniej niepewna niż poprzednie metody.

Zaletą tej metody jest to, że jest ona wykonywana w środowisku ultrawysokiej próżni, co zapewnia czystość materiału i zapobiega pogorszeniu wydajności urządzenia. Naukowcy odkryli również, że umieszczenie metalowych styków w GNR zmieniało właściwości elektroniczne GNR. To „domieszkowanie” GNR można osiągnąć poprzez osadzanie różnych typów metali, co umożliwia dostrojenie właściwości GNR bez konieczności przeprowadzania reakcji chemicznych.

Kolejnym krokiem badaczy będzie stworzenie działającego tranzystora przy użyciu tej metody i zmierzenie jego charakterystyki. Opracowanie precyzyjnej i niezawodnej metody wykonywania styków metalowych z określonymi GNR przybliża nas do realizacji urządzeń mikroelektronicznych wykorzystujących nanowstążki grafenowe.

Źródło: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)