Digitalizacja cudów geologicznych w Arktyce: baza danych modeli cyfrowych Svalbox

Baza danych modeli cyfrowych Svalbox (DMDb) to nowa regionalna baza danych oferująca geologom dostęp do cyfrowych modeli wychodni (DOM) z odległego archipelagu Svalbard. Baza danych, opublikowana w czasopiśmie Geosfera, zawiera obecnie 135 DOM i dostarcza dane ze 114 km2 tego trudno dostępnego obszaru.

DOM to trójwymiarowe cyfrowe reprezentacje wychodni geologicznych, które zrewolucjonizowały współczesne badania geologiczne. Svalbox DMDb integruje te modele z innymi danymi o Ziemi, w tym z nagraniami 3D z dronów, oferując geologom kompleksowy obraz formacji geologicznych w tym wyjątkowym regionie.

Svalbox DMDb wyróżnia się zgodnością z zasadami FAIR (findable, available, interoperable and reusable), co oznacza, że ​​dane i metadane udostępniane w bazie danych mogą być łatwo odnalezione, dostępne i wykorzystane przez innych badaczy. Każdy wpis w bazie danych zawiera surowe dane wejściowe i przetworzone dane wyjściowe oraz posiada numer DOI umożliwiający śledzenie i cytowanie.

Baza ta jest szczególnie cenna dla geologów pracujących na Svalbardzie, a także do celów edukacyjnych. Cyfrowe modele wychodni dostarczane przez Svalbox DMDb wydłużają sezon polowy na czas nieokreślony i umożliwiają dostęp do miejsc, które są zazwyczaj niedostępne w przypadku tradycyjnych prac terenowych. Pomaga to naukowcom lepiej przygotować się do wypraw i pogłębia ich wiedzę na temat szybko zmieniającego się krajobrazu Arktyki, który przechodzi znaczące przemiany w wyniku cofania się lodowców.

Godnym uwagi przykładem podkreślonym w artykule Geosfery jest profil Festningen, jedyny geotop Svalbardu. Ten cud geologiczny rozciąga się na 400 milionów lat i oferuje unikalną stratografię pionową na transekcie o długości 7 km. Svalbox DMDb przechowuje te zapisy geologiczne w trybie poklatkowym, zapewniając ich znaczenie naukowe dla przyszłych pokoleń.

Svalbox DMDb stale się rozwija w miarę dodawania do bazy danych kolejnych DOMów. Dostępność tych modeli cyfrowych zaowocowała już współpracą i publikacjami, przyczyniając się do rozwoju badań naukowych na archipelagu Svalbard.

