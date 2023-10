Przełom w zrozumieniu rytmów losowych: porównanie oscylacji

By

Naukowcy od dawna intrygują nieprzewidywalne wzorce losowych rytmów, znane jako oscylacje stochastyczne. Pomimo rozszyfrowania pewnych wzorców, takich jak fale mózgowe i bicie serca, pełne zrozumienie mnogości odmian pozostaje wyzwaniem. Jednak znaczącego przełomu dokonał międzynarodowy zespół ekspertów. Opracowali ramy, które pozwalają na porównanie tych oscylacji, niezależnie od ich pochodzenia i charakteru.

Zespół kierowany przez Petera Thomasa, profesora matematyki stosowanej na Uniwersytecie Case Western Reserve, przekształcił problem porównywania oscylatorów w problem algebry liniowej. Ich nowe podejście jest znacznie bardziej precyzyjne niż poprzednie metody i stanowi duży postęp koncepcyjny. Ten przełom oferuje jaśniejszą perspektywę na świat oscylacji, z potencjalnymi implikacjami dla ekspertów medycznych badających takie schorzenia, jak migotanie przedsionków, choroba Parkinsona i epilepsja.

Aby zilustrować złożoność oscylacji, Thomas użył analogii do kołysających się drapaczy chmur i rytmów mózgowych. Nowoczesne drapacze chmur w San Francisco kołyszą się na wietrze, ale ich właściwości mechaniczne przywracają im pionową postawę. To połączenie elastyczności i odporności pozwala im przetrwać wstrząsy podczas trzęsień ziemi. W podobny sposób opracowany przez zespół badawczy nowy formalizm pozwala na porównanie fal mózgowych i kołysania się wieżowca.

Rzeczywiste zastosowania tego odkrycia wciąż się rozwijają i mogą mieć konsekwencje w takich dziedzinach, jak inżynieria mechaniczna i neuronauka. Choć nie jest on tak dalekosiężny jak odkrycia Galileusza, przełom ten stanowi zasadniczą zmianę spojrzenia na oscylatory stochastyczne.

Badanie szczegółowo opisujące ten przełom zostało opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Źródła:

– Materiały Narodowej Akademii Nauk.