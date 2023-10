Blask zaćmień Księżyca: niebiański spektakl

By

Czy jesteś gotowy na niezwykły pokaz niebiańskiej wspaniałości? Przygotujcie się na częściowe zaćmienie Księżyca, znane jako Chandra grahan, które pojawi się na niebie w sobotę 28 października i potrwa do niedzieli 29 października. To niezwykłe zjawisko ma miejsce, gdy Ziemia ustawia się pomiędzy promieniującym Słońcem a czarującym Księżycem, rzucając swoje cień na powierzchni Księżyca, tworząc budzący podziw spektakl, który urzeka obserwatorów nieba na całym świecie.

Wyobraź sobie taką sytuację: Ziemia jako rozległa kula, promieniujące blaskiem Słońce i Księżyc jako olśniewająca kula. Gdy Ziemia wkracza na ścieżkę Księżyca, jej cień delikatnie dotyka Księżyca, stopniowo maskując jego blask, powodując eteryczne zniknięcie lub czarującą przemianę kolorów.

Istnieją dwa rodzaje zaćmień Księżyca, które urzekają obserwatorów:

1. Całkowite zaćmienie Księżyca: Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca Ziemia w pełni obejmuje Księżyc, ogarniając go budzącą podziw ciemność. To niezwykłe spotkanie często nadaje powierzchni Księżyca czerwonawy lub miedziany odcień. Gdy światło słoneczne załamuje się w ziemskiej atmosferze, krótsze fale rozpraszają się, a dłuższe czerwone odcienie łaskawie przechodzą, obejmując Księżyc swoim urzekającym odcieniem. Ten hipnotyzujący wygląd stał się powszechnie znany jako „krwawy księżyc”.

2. Częściowe zaćmienie Księżyca: Podczas częściowego zaćmienia Księżyca tylko część Księżyca poddaje się cieniowi Ziemi. Może przypominać ugryzienie sfery niebieskiej lub odsłaniać urzekającą, zaciemnioną część, dodając intrygi księżycowemu pokazowi.

Zagłębiając się w szczegóły, fascynujące częściowe zaćmienie Księżyca w 2023 r. rozpocznie się w sobotę 28 października i potrwa do wczesnych godzin porannych w niedzielę 29 października. W Indiach zaćmienie ma rozpocząć się około 11:31 w sobotę i trwać zdumiewającą 1 godzinę i 19 minut, od 1:05 do 2:24 w niedzielę. Podczas szczytu około 1:05 w nocy Księżyc dostrzeże głębszą, zacienioną część cienia Ziemi, zwaną cieniem, artystycznie zasłaniającą część jego urzekającej powierzchni.

Splendor tego niebiańskiego wydarzenia ozdobi nie tylko Indie, ale także różne regiony na półkuli wschodniej, w tym Afrykę, Europę, Azję i niektóre części Australii. Chociaż widzowie z obu Ameryk mogą przegapić to urzekające wydarzenie, części Brazylii będą miały szansę być świadkami czaru, gdy Księżyc z wdziękiem wyłania się na horyzoncie.

