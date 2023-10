Nadchodzące zaćmienie Księżyca 2023 w Indiach: układ niebiański

By

Fascynujące zjawisko niebieskie ma w nadchodzącym roku zachwycić miłośników nieba w Indiach. 28 października 2023 r. nocne niebo będzie ozdobą zaćmienia Księżyca, znanego również jako Chandra Grahan. Podczas zaćmienia Księżyca Ziemia ustawia się pomiędzy Słońcem a Księżycem, co powoduje ustawienie wszystkich trzech ciał niebieskich w jednej linii. To ustawienie może prowadzić do dwóch rodzajów zaćmień: całkowitego zaćmienia Księżyca i częściowego zaćmienia Księżyca.

Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca cały Księżyc jest pochłonięty przez umbralny cień Ziemi. Z drugiej strony częściowe zaćmienie Księżyca ma miejsce, gdy tylko jego część znajduje się w cieniu Ziemi. Nadchodzące zaćmienie Księżyca w Indiach jest klasyfikowane jako częściowe zaćmienie Księżyca.

Dla tych, którzy chcą być świadkami tego niebiańskiego spektaklu, oto wszystko, co musisz wiedzieć o zaćmieniu Księżyca w 2023 roku.

Czas i widoczność

Częściowe zaćmienie Księżyca rozpocznie się w sobotę 28 października i potrwa do niedzieli 29 października. Zaćmienie będzie widoczne ze wszystkich części Indii około północy. Ponadto regiony na zachodnim Pacyfiku, Australii, Azji, Europie, Afryce, wschodniej Ameryce Południowej, północno-wschodniej Ameryce Północnej, Oceanie Atlantyckim, Oceanie Indyjskim i południowym Pacyfiku również będą miały okazję obserwować to hipnotyzujące wydarzenie.

W Indiach zaćmienie rozpocznie się około 11:31 i osiągnie swój szczyt między 1:05 a 2:24 w niedzielę 29 października.

Jak oglądać zaćmienie Księżyca

W przeciwieństwie do zaćmienia słońca, zaćmienie Księżyca można bezpiecznie obserwować gołym okiem. Jednakże użycie lornetki lub teleskopu może poprawić wrażenia i ujawnić bardziej skomplikowane szczegóły, takie jak czerwonawy odcień Księżyca.

Aby zapewnić najlepszą widoczność, eksperci zalecają znalezienie ciemnego miejsca z dala od wpływu jasnego światła. Pozwoli ci to w pełni docenić to niebiańskie wydarzenie i zachwycić się pięknem Księżyca wkraczającego w umbralny cień Ziemi.

FAQ:

P: Co to jest zaćmienie Księżyca?

O: Zaćmienie Księżyca ma miejsce podczas pełni księżyca, kiedy Ziemia ustawia się pomiędzy Słońcem a Księżycem, co powoduje ustawienie wszystkich trzech ciał niebieskich w jednej linii.

P: Kiedy zaćmienie Księżyca 2023 nastąpi w Indiach?

Odp.: Zaćmienie Księżyca w 2023 r. nastąpi w Indiach w dniach 28–29 października.

P: Jak mogę obejrzeć zaćmienie Księżyca?

Odp.: Zaćmienie Księżyca można bezpiecznie obserwować gołym okiem. Aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne, zaleca się znalezienie ciemnego miejsca z dala od jasnego światła. Korzystanie z lornetki lub teleskopu może poprawić wrażenia.