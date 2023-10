Nowy tytuł: Odkrywanie tajemnic zaćmienia Księżyca w 2023 r

Zaćmienia Księżyca zawsze fascynowały ludzi w każdym wieku, wywołując poczucie zachwytu i podziwu. W 2023 roku nastąpi niebiańskie wydarzenie znane jako Chandra Grahan lub zaćmienie Księżyca, które przyciągnie uwagę miłośników astronomii na całym świecie. Podczas zaćmienia Księżyca Ziemia przechodzi pomiędzy Słońcem a Księżycem, rzucając swój cień na powierzchnię Księżyca. Zjawisko to może mieć miejsce tylko podczas pełni księżyca, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się w linii prostej.

Chandra Grahan 2023: Zaćmienie Księżyca, data i godzina

Częściowe zaćmienie Księżyca rozpocznie się w sobotę 28 października i potrwa do wczesnych godzin porannych w niedzielę 29 października. Gdy Księżyc wpadnie w cień półcienia Ziemi 28 października, później wejdzie w ciemniejszy obszar znany jako umbra.

Chandra Grahan 2023: Czy zaćmienie Księżyca będzie widoczne w Indiach?

Tak, to zaćmienie Księżyca będzie widoczne w Indiach i na całym kontynencie azjatyckim. Według amerykańskiej agencji kosmicznej NASA Indie oferują doskonałe możliwości oglądania tego niebiańskiego wydarzenia.

Chandra Grahan 2023: Gdzie jeszcze będzie widoczne zaćmienie Księżyca?

Oprócz Indii zaćmienie Księżyca będzie widoczne także na całej półkuli wschodniej, w tym na obszarach Afryki, Europy, Azji i Australii. Obserwatorzy w Stanach Zjednoczonych nie będą jednak mieli okazji być świadkami tego spektaklu. W niektórych regionach Brazylii w Ameryce Południowej zaćmienie słońca może nastąpić podczas wschodu księżyca.

Zaćmienie Księżyca 2023: Chandra Grahan 2023 Czas Sutak Kaal

Okres sutak, trwający około 9 godzin, rozpocznie się o 04:06 w sobotę 28 października i zakończy o 02:22 w niedzielę 29 października.

Chandra Grahan 2023, Zaćmienie Księżyca: Sharad Purnima tithi, data i godzina

Purnima tithi, symbolizująca pełnię księżyca, rozpocznie się o 04:15 w sobotę 28 października i zakończy o 01:52 w niedzielę 29 października.

Co to jest zaćmienie Księżyca?

Zaćmienia Księżyca to częste zjawiska niebieskie, które można obserwować z różnych części Ziemi. Składają się z dwóch głównych faz: zaćmienia półcieniowego i zaćmienia umbralnego. Zaćmienie półcieniowe to początkowy etap, kiedy Księżyc wchodzi w cień półcieniowy Ziemi, powodując subtelny efekt przyciemnienia. Zaćmienie umralne to bardziej dramatyczna faza, podczas której Księżyc wchodzi w umbralny cień Ziemi. W miarę wchodzenia głębiej w cień Księżyc może ciemnieć i przybierać odcienie czerwieni, pomarańczy lub brązu – zjawisko często określane jako „krwawy księżyc”. To uderzające zabarwienie jest wynikiem rozproszenia światła słonecznego przez ziemską atmosferę, dzięki czemu do Księżyca docierają i oświetlają jedynie promienie o większej długości fali.

Zaćmienie Księżyca 2023: Czy bezpiecznie jest zobaczyć Chandrę Grahan?

W przeciwieństwie do zaćmień słońca, które wymagają specjalnej ochrony oczu, zaćmienia Księżyca można bezpiecznie obserwować gołym okiem. Lornetka lub teleskop mogą poprawić wrażenia, zapewniając bliższy widok. Warto zauważyć, że wygląd i czas trwania zaćmienia Księżyca mogą się różnić w zależności od wydarzenia, w zależności od pozycji Księżyca na jego orbicie i orientacji Ziemi.