Epoka kosmiczna pozostawia ślad w atmosferze ziemskiej

Niedawne badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences ujawnia, że ​​epoka kosmiczna ma wpływ na ziemską atmosferę. Naukowcy odkryli znaczne ilości metali w aerozolach w atmosferze, prawdopodobnie na skutek rosnącej liczby startów i powrotów statków kosmicznych i satelitów. Obecność metalu zmienia skład chemiczny atmosfery, potencjalnie wpływając na warstwę ozonową i klimat.

Zespół badawczy kierowany przez Dana Murphy'ego z Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej odkrył ponad 20 pierwiastków w proporcjach odpowiadających tym stosowanym w stopach statków kosmicznych. Zaobserwowali, że masa niektórych metali, takich jak lit, aluminium, miedź i ołów, powstałych podczas ponownego wejścia statku kosmicznego na orbitę znacznie przekraczała stężenia tych metali występujące w naturalnym pyle kosmicznym. Szokujące jest to, że prawie 10% dużych cząstek kwasu siarkowego, które pomagają chronić i buforować warstwę ozonową, zawierało aluminium i inne metale stosowane w pojazdach kosmicznych.

Naukowcy szacują, że do 2030 roku na orbitę może dotrzeć nawet 50,000 XNUMX satelitów więcej. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku dekad nawet połowa cząstek kwasu siarkowego w stratosferze może zawierać metale pochodzące z ponownego wejścia w atmosferę. Skutki tego dla atmosfery, warstwy ozonowej i życia na Ziemi są nadal nieznane.

Badanie stratosfery jest wyzwaniem, ponieważ jest to region, w którym nie żyje człowiek. Tylko najwyższe loty przylatują do tego regionu na krótki okres czasu. Jednakże w ramach programu NASA Airborne Science Program naukowcy wykorzystują samoloty badawcze do zbierania próbek stratosfery. Do stożka nosowego przymocowane są instrumenty, co zapewnia, że ​​pobierane powietrze jest świeże i niezakłócone.

Stratosfera to stabilna i pozornie spokojna warstwa atmosfery. Jest także domem dla warstwy ozonowej, kluczowego elementu chroniącego życie na Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci warstwa ozonowa była zagrożona, ale na całym świecie podjęto skoordynowane wysiłki w celu jej naprawy i uzupełnienia.

Rosnąca liczba lotów kosmicznych i powrotów powoduje wprowadzanie do stratosfery większej liczby metali. Wystrzeliwane rakiety i rozmieszczane satelity pozostawiają po sobie ślad cząstek metalu, które mogą wpływać na atmosferę w sposób, który naukowcy wciąż próbują zrozumieć.

Podsumowując, badanie podkreśla potrzebę dalszych badań w celu określenia dokładnych konsekwencji ery kosmicznej dla atmosfery ziemskiej. Odkrycia sugerują, że rosnąca obecność metali ze statków kosmicznych i satelitów może mieć wpływ na klimat, warstwę ozonową i ogólne warunki życia na naszej planecie.

Źródła:

– Tytuł: Epoka kosmiczna pozostawia ślad w atmosferze ziemskiej

– Źródło: Proceedings of the National Academy of Sciences