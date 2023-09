SpaceX podejmie próbę rekordowego 17. lotu ze wzmacniaczem Falcon 9

By

SpaceX ma zamiar przesunąć granice ponownego wykorzystania boosterów poprzez wystrzelenie rakiety Falcon 9 z wykorzystaniem wzmacniacza pierwszego stopnia, która odbędzie swój 17. lot. Misja, znana jako Starlink 6-17, ma wystartować z lądowiska nr 40 na przylądku Canaveral o godzinie 10:47 czasu wschodniego.

Wzmacniacz o numerze seryjnym 1060 przejdzie do historii, wykonując swój 17. lot. SpaceX osiągnęła ważny kamień milowy na początku tego roku, certyfikując swoją flotę wzmacniaczy pierwszego stopnia Falcona 9 na maksymalnie 20 lotów, a ten start przybliży ją o krok do tego celu.

Pierwotnie wystrzelony w czerwcu 2020 r. w celu rozmieszczenia satelity GPS 3-3 dla Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, wzmacniacz ten jest od tego czasu używany w różnych misjach, w tym w Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 i Transporter- 6 misji, a także dostarczenie 11 ładunków Starlink.

Jednak start wiąże się z wyzwaniami związanymi z pogodą. Meteorolodzy Sił Kosmicznych monitorują front pogodowy w pobliżu kosmicznego wybrzeża Florydy oraz burzę zbierającą się na Atlantyku. Prognoza przewiduje 60% szans na odpowiednią pogodę do startu, przy czym głównym problemem jest naruszenie zasady chmury cumulus. Jeśli start zostanie opóźniony o jeden dzień, warunki mogą się pogorszyć, a szansa na zadowalającą pogodę wynosi tylko 30%.

Misja ta będzie także 20. wystrzeleniem satelitów V2 mini Starlink, które oferują większy rozmiar i czterokrotnie większą przepustowość w porównaniu z poprzednimi wersjami. Pierwotnie pełnowymiarowe satelity V2 Starlink miały zostać wystrzelone za pomocą statku Starship firmy SpaceX. Jednak opóźniony debiut Starship skłonił SpaceX do stworzenia skróconej wersji satelitów, które mają zostać wystrzelone na Falcona 9.

Podsumowując, SpaceX ma szansę przejść do historii, próbując wykonać rekordowy 17. lot ze swoim wzmacniaczem Falcon 9. To osiągnięcie podkreśla zaangażowanie firmy w kwestię ponownego wykorzystania w eksploracji kosmosu i kładzie podwaliny pod przyszłe misje z wykorzystaniem statku Starship w pełni nadającego się do ponownego użycia.

