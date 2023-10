Starożytne słoje drzew ujawniają dowody najsilniejszej w historii burzy słonecznej

Niedawne badania prowadzone przez Edouarda Barda z Collège de France odsłoniły dowody na istnienie najpotężniejszej burzy radiacyjnej, jaką kiedykolwiek wykryto. Zespół badawczy przeanalizował poziom węgla-14 w zakopanych sosnach i zweryfikował jego źródło, korzystając z izotopów berylu-10 znalezionych w rdzeniach lodowych Grenlandii. Te słoje drzew dostarczają cennego wglądu w zachowanie Słońca w odległej przeszłości.

Skok poziomu węgla-14 odkryty w zakopanych sosnach sugeruje istnienie bezprecedensowej burzy radiacyjnej. Burze radiacyjne słoneczne powstają w wyniku rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy. Dlatego intensywna burza radiacyjna słoneczna wskazuje na wystąpienie najsilniejszego udokumentowanego dotychczas zdarzenia pogody kosmicznej.

Oprócz tego znaczącego odkrycia naukowcy zidentyfikowali także inne zdarzenie w swoich danych dotyczących słojów drzew. To wydarzenie, choć nie tak ekstremalne jak skok sprzed 14,300 100 lat, trwało około 14,000 lat, od 13,900 17 do XNUMX XNUMX lat temu. Zespół wysunął teorię, że zdarzenie to reprezentuje ekstremalne minimum aktywności słonecznej, podobne do minimum Maundera obserwowanego w XVII wieku.

Uważa się, że wzrost poziomu węgla-14 w tych okresach jest wynikiem mniej aktywnego słonecznego pola magnetycznego, wpuszczającego do Układu Słonecznego więcej wysokoenergetycznych galaktycznych promieni kosmicznych. Kiedy te promienie kosmiczne oddziałują z ziemską atmosferą, powodują reakcje podobne do słonecznych promieni kosmicznych.

Badanie to podkreśla znaczenie wykorzystania danych dotyczących słojów drzew w połączeniu z rdzeniami lodowymi w celu lepszego zrozumienia aktywności Słońca na przestrzeni dziejów. Chociaż bezpośrednie instrumentalne pomiary aktywności Słońca są dostępne dopiero od XVII wieku, słoje drzew i rdzenie lodowe dostarczają cennego wglądu w zachowanie Słońca w bardziej odległej przeszłości.

