Satelita komunikacyjny BlueWalker 3 zagraża obserwacjom astronomicznym

Niedawne badanie opublikowane w Nature ujawniło, że BlueWalker 3, prototypowy satelita wystrzelony przez start-up AST SpaceMobile z Teksasu, budzi obawy astronomów. Satelita, będący częścią większego planu umieszczenia masztów telefonii komórkowej w kosmosie, już zakłóca ziemskie obserwacje Wszechświata.

BlueWalker 3 to pierwszy z prawie 100 satelitów, które utworzą konstelację orbitalną. W badaniu zebrano obserwacje przeprowadzone przez astronomów zawodowych i amatorów z całego świata i ustalono, że satelita był tak jasny jak dwie z dziesięciu najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie. Jedną z największych obaw jest to, że satelity te odbijają światło słoneczne z powrotem na Ziemię, co może powodować smugi na zdjęciach astronomicznych i zakłócać dane naukowe. Mogą również zakłócać pracę radioastronomii, wpływając na odbiorniki szerokopasmowe i pobliskie chronione pasma radioastronomiczne.

Inne firmy, takie jak SpaceX, Amazon i OneWeb, również umieszczają dużą liczbę satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ten trend w postaci coraz większych i jaśniejszych satelitów stanowi poważne zagrożenie dla widoczności astronomicznej. Satelity te nie spełniają aktualnych zaleceń Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) mających na celu łagodzenie wpływu satelitów na widoczność.

Chociaż obecnie nie ma oficjalnych przepisów dotyczących jasności satelitów, firmy takie jak SpaceX prowadzą rozmowy z IAU, aby rozwiązać ten problem. AST SpaceMobile, firma odpowiedzialna za BlueWalker 3, współpracuje również z NASA i grupami astronomicznymi, aby znaleźć sposoby na złagodzenie wpływu satelity na obserwacje astronomiczne. Badają potencjalne interwencje operacyjne, unikają transmisji we wrażliwych obszarach i wykorzystują manewry lotnicze w celu zmniejszenia jasności satelity.

Autorzy badania zalecają, aby podczas procesu wydawania zezwoleń na ich wystrzelenie uwzględnić wpływ satelitów na astronomię. Kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy korzyściami płynącymi z komunikacji satelitarnej a zachowaniem obserwacji astronomicznych.