Aktywne galaktyki o wysokim przesunięciu ku czerwieni stanowią wyzwanie dla istniejącego zrozumienia supermasywnych czarnych dziur

W niedawnych badaniach astronomowie wykorzystali dane z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) do zbadania związku między supermasywnymi czarnymi dziurami (SMBH) a ich galaktykami macierzystymi przy dużych przesunięciach ku czerwieni. Te odległe SMBH z wczesnego wszechświata zapewniają wgląd w powstawanie i rozwój tych kosmicznych bestii.

Jedną z kluczowych kwestii w zrozumieniu SMBH jest ich pochodzenie. Astronomowie wciąż debatują, czy te czarne dziury powstają z małomasywnych pozostałości masywnych gwiazd, czy też w wyniku zapadnięcia się cięższych czarnych dziur zapadniętych bezpośrednio. Odkrycie „nadmiernie masywnego” SMBH za pomocą JWST sugeruje możliwość pochodzenia ciężkich nasion, ale aby to potwierdzić, potrzebne są dalsze badania populacyjne.

Kolejną zagadką jest ścisła korelacja między masą SMBH a masą gwiazdową galaktyki macierzystej. Tę korelację obserwuje się w pobliskich układach, ale badanie jej przy dużym przesunięciu ku czerwieni stanowi wyzwanie ze względu na jasność akreujących SMBH w porównaniu z ich galaktykami macierzystymi. Jednakże dzięki czułości JWST astronomowie są teraz w stanie badać tę zależność przy dużych przesunięciach ku czerwieni.

Autorzy tego badania zebrali próbkę 23 SMBH o wysokim przesunięciu ku czerwieni na podstawie danych JWST. Każde źródło wybrano na podstawie obecności szerokiej linii Hα, wskazującej na obecność akreującego SMBH. Wyniki pokazały, że związek między masą SMBH a masą galaktyki przy dużych przesunięciach ku czerwieni znacznie różni się od zależności lokalnej.

Co ważne, odkryto, że czarne dziury o wysokim przesunięciu ku czerwieni są znacznie masywniejsze w porównaniu do swoich galaktyk macierzystych, niż to, co obserwuje się we wszechświecie lokalnym. To odkrycie podważa nasze obecne zrozumienie koewolucji SMBH i ich galaktyk macierzystych.

Konsekwencje tej zależności o wysokim przesunięciu ku czerwieni są znaczące. Sugeruje to, że przy dużych przesunięciach ku czerwieni jest więcej SMBH, niż wcześniej oczekiwano. Badanie podkreśla również potencjał stosunkowo małych galaktyk macierzystych do przechowywania masywnych SMBH, co może zaobserwować JWST.

Badania te dostarczają nowych informacji na temat powstawania i wzrostu supermasywnych czarnych dziur oraz ich związku z galaktykami macierzystymi. Otwiera to możliwości dalszych badań, aby lepiej zrozumieć pochodzenie tych kosmicznych bestii i ich wpływ na ewolucję galaktyk.

Źródła:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Aktywne galaktyki przy z = 4 - 7 naruszają lokalną relację MBH− Mgal przy > 3σ: implikacje dla czarnych dziur o małej masie i modeli zaszczepiania. Przesłane do ApJL.